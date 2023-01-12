В Красноярском крае ожидается аномальное похолодание до -55 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

12-13 января в северных районах Красноярского края ожидается похолодание до -55 градусов. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Аномальное похолодание придет на юг Туруханского района, там ожидается до -50 градусов. Еще ниже температура будет в Эвенкии – до -55 градусов. На севере центральных районов Красноярского края ожидается мороз до -49 градусов.

12 января на юге и центре края, а также в Туве и Хакасии, синоптики прогнозируют до -35, а местами -43 градуса. Кроме того, в горных участках предупреждают об опасности схода лавин.

В самом Красноярске чуть теплее. 12 января в краевом центре ожидается до -25 градусов днем, а с 13 января начнет теплеть, дневная температура составит около -11 градусов.