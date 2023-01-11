Экс-директора красноярского острова Татышев подозревают в получении еще одной взятки в размере 800 000 рублей

Фото: скриншот видео прокуратуры Красноярского края

Бывшего директора красноярского парка на острове Татышев Сергея Васильева подозревают в получении еще одной взятки – на этот раз в размере 800 000 рублей. Как сообщают в СК, заведено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, в конце марта 2022 года руководитель парка Татышев получил на острове взятку от директора ООО «Сибирский теплый дом» в сумме 800 000 рублей за то, что между организациями будет заключен договор по монтажу, обслуживанию и демонтажу новогодней ёлки, техническому обслуживанию светодинамической медиасистемы комплекса зданий и сооружений объектов Вантового моста «Виноградовский», музейного цента «Площадь мира», Красноярской краевой филармонии, разработке 20 сценариев для использования в светодинамической системе новогодней елки на территории острова Татышев, выполнению работ по ремонту остановочного комплекса.

Напомним, что следствие считает, что 19 июля 2022 года Васильев получил взятку в 200 000 рублей от директора ООО «Сибирский теплый дом» за заключение муниципальных контрактов между фирмами.

Отметим, что 47-летний Сергей Васильев руководил парком с 19 марта 2021 по 31 октября 2022 года. С декабря 2021 года по ноябрь 2022 года «Татышев-парк» заключил с организацией ООО «Сибирский теплый дом» четыре договора на сумму более 42 миллионов рублей.

Кстати, предыдущий руководитель парка в мае 2022 года был приговорен к 6 годам колонии за получение взяток и легализацию преступных доходов, а назначенный на должность директора в начале ноября 2022 года Александр Митрошкин уволился, проработав всего 3 недели.

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