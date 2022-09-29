В Норильске открылся Образовательный центр Юрия Башмета. Фото: Марина Пешкова

Маэстро Юрий Башмет вновь прибыл в Красноярский край. На этот раз – для торжественного открытия Образовательного центра в Норильске. Напомним, появление новой площадки для музыкально одаренных детей анонсировали еще весной, во время фестиваля знаменитого альтиста в Красноярском крае. Центр заработал на базе Норильского колледжа искусств и стал первым в Заполярье, но уже 16-м по стране. Они открываются с 2013 года в рамках проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» с целью всестороннего развития подрастающего поколения.

Несколько ценных советов от маэстро. Фото: Марина Пешкова

«Центр создан для того, чтобы давать профессиональные ориентиры и развивать молодых талантливых ребят, которых в Норильске и ближайших населенных пунктах довольно много. Раз в месяц к ним будут приезжать по два-три педагога, а в общей сложности мы планируем провести 24 мастер-класса в течение года. Работу центра мы осуществляем при активной поддержке компании «Норникель», и я думаю, наше сотрудничество будет только расширяться, причем как в Норильске, так и в Красноярском крае в целом», - рассказал директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Юные дарования. Фото: Марина Пешкова

26-28 сентября первые занятия в Норильске провели преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных Василий Степанов, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Леонид Гурьев и концертмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», преподаватель МГКМИ им. Ф. Шопена Андрей Зубов. Секретами мастерства с учащимися поделился и сам Юрий Башмет.

Юрий Башмет дал концерт для норильчан. Фото: Николай Щипко

«Было волнительно, но очень полезно. Я сыграла совсем небольшой музыкальный фрагмент, но получила много подсказок. Буду продолжать много работать, поскольку планирую поступать в музыкальное училище в Санкт-Петербург, а затем – в консерваторию», - поделилась ученица Норильской детской школы искусств по классу «скрипка» Алиса Жогова.

«Мне было очень интересно работать с Юрием Абрамовичем, он подсказал, как добиться более совершенного результата. Возможность получить советы от музыканта такого уровня – это ценный опыт и незабываемые ощущения. На мастер-классе я исполняла сложное произведение, в котором очень много деталей и красок», - рассказала студентка второго курса Норильского колледжа искусств Дарья Архипова.

У маэстро к северному городу особое отношение. Фото: Николай Щипко

Сам Башмет после мастер-класса заключил: «В Норильске не так уж плохо учат. Меня не разочаровали». Маэстро добавил, что смысл общения ведущих столичных педагогов с детьми, педагогами и родителями гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд: «Это не та история, что мы приехали и будем сейчас всех тут учить московской школе. Смысл в том, чтобы рассмотреть, почувствовать уровень, где-то освежить и расставить знания по местам».

В Заполярном театре драмы аншлаг. Фото: Николай Щипко

Завершилось открытие Образовательного центра в Норильске концертом для всех горожан – в Заполярном театре драмы выступили Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы», который в этом году отмечает своё 30-летие. В программе прозвучали произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Пабло Сарасате и Джоаккино Россини. Мероприятие прошло при поддержке «Норникеля», организатором выступила Красноярская краевая филармония.