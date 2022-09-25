Красиво, вкусно, дорого: чем привлекает туристов Сахалинская область

Путешествия по стране становятся все доступнее Фото: Людмила БОРОДИНА

Путешествия по стране становятся все доступнее. Так почему бы не отправиться отдохнуть — даже на другой ее конец? Мой выбор пал на Сахалин: остров сейчас стал очень популярен у туристов, там есть море (а я его никогда раньше не видела), богатая фауна и билеты на прямые рейсы по вполне доступной цене. Так сложилось, свободных у меня была всего пара дней. Но и за это сжатое время, оказывается, можно много чего успеть.

Перелет Красноярск-Сахалин

Авиакомпании сейчас делают массу предложений на полеты в Южно-Сахалинск. Если мониторить их и следить за новостями, то билет в одну сторону из Красноярска может стоить всего 3000 рублей. Но я на акцию не успела, поэтому перелет туда-обратно обошелся в 17 600.

Регулярные рейсы на остров и обратно осуществляет авиакомпания «Аврора» по четвергам и субботам. Как оказалось, в нашем самолете присутствовали также пассажиры S7 и «Аэрофлота». Люди летели с пересадками из других регионов. Что оценили мои попутчики, так это комфортные кресла, вкусную еду и доброжелательность экипажа. Продолжительность полета составила 4 часа 15 минут. Самолет приземлился около восьми часов вечера.

Важный момент: помните про разницу во времени (+8 часов к московскому). Если вы летите утром, то, по сути, потеряете весь день. И не тешьте себя надеждами о том, что после заката тусовка только начинается. Южно-Сахалинск — тихий город, после конца рабочего дня люди там, преимущественно, предпочитают проводить время дома, поэтому заведения не работают ночи напролет, а магазины в большинстве своем, закрываются после 20:00. По прибытию в аэропорт имени А.П. Чехова, как и везде, нас встречали несколько таксистов, но я привычным образом заказала автомобиль через приложение. Цены на поездки по городу ничем на отличаются от тарифов в других регионах страны.

Очень красиво, вкусно и дорого

Мне повезло: я остановилась на эти два дня в гостях у коллеги. Но если у вас нет в городе друзей и родственников, то всегда к вашим услугам гостиницы (а их немало) и квартиры в аренду. Стоимость проживания там, в среднем, от двух до трех тысяч рублей за сутки. То есть это базовый ценник для окраин Москвы и, оказавшись в крохотном Южно-Сахалинске, сразу понимаешь: здесь будет дорого.

Ролл с трюфельной икрой - вкусно до невозможности Фото: Людмила БОРОДИНА

Так как ложиться спать после дороги в планы не входило, изучила в 2Gis, какие заведения еще открыты. Выбор оказался невелик, но очень удачен. Отправилась в ресторан Kioto попробовать местные роллы. Не прогадала: шеф-повар на открытой кухне приготовил для меня ролл с трюфельной икрой (шесть кусочков общим весом 200 граммов). Цена удовольствия не слабая: 750 рублей. В большинстве городов за эти деньги можно взять два, а то и три ролла за эти деньги. Конечно, и икра будет попроще, и рыбка потоньше. Так что это вложение того стоило.

Ресторан работал только до 23:00, поэтому после ужина пришлось все-таки отправляться домой и готовиться к утренней экскурсии. Пока добиралась до дома, отметила снова для себя совершенно пустынные улицы: ни людей, ни машин.

Вперед на Аниву!

Выезд на экскурсию в 5:45 — что может быть прекраснее? Ничего! Маяк Анива — одно из самых популярных туристических мест региона. Здешние каменистые скалы, о которые бьется высокая волна, так не похожи на знаменитые курортные пляжи, а колючие ветра имеют мало общего с освежающим океанским бризом. Зато там царит дух приключений и романтики!

Газовый факел виден за несколько километров Фото: Людмила БОРОДИНА

Маяк был возведен в 1939 году, когда в результате проигранной царской Россией русско-японской войны южная часть Сахалина и мыс отошли к территории Японской империи. С 1905 по 1945 годы там существовало губернаторство Карафуто. Усилиями его властей и был построен знаменитый маяк. Уж больно много судов разбились в том районе из-за туманов, сильных течений и подводных камней.

Автором проекта выступил выпускник колледжа в Канагаве Миура Синобу. Впоследствии его детище назвали чудом инженерной техники, а самого мастера — гениальным, поскольку возводить подобные высотные башни в столь труднодоступных, крохотных уголках суши еще никому не удавалось. Сейчас маяк не работает. С 2006 года он заброшен и постепенно разрушается. Туристов на Аниву возят все местные туроператоры. Цена экскурсии — 6000 рублей. Общий сбор у Музея Победы. В чем прелесть таких поездок, так это в возможности встретить рассвет в пути. А на Сахалине рассветы просто потрясающие! Ландшафты вокруг все время меняются. Удается посмотреть на небольшие поселки и города, на деревья, получившие свои причудливые формы из–за сильных ветров, на облака, окутывающие вершины гор, море на рассвете и завод по переработке сжиженного природного газа, над которым горит огромный факел, освещая все в диаметре нескольких километров от себя. Вместе с моей попутчицей мы всю дорогу подбирали синонимы к слову «красиво» оценивая все, что видим. Игра продлилась около часа.

От места посадки в лодки до маяка предстоит пробыть на море еще около полутора часов. Приготовьтесь к пронзающему ветру и оденьтесь тепло. Недаром гиды заранее предупреждают о необходимости многослойной одежды. Я не послушалась и отправилась в утепленном спортивном костюме и куртке-косухе. От того, чтобы не заболеть, меня защитили выданные при посадке в лодку спасательный жилет и плащ химзащиты. Руки предательски околели.

Рассветы на Сахалине очаровывают Фото: Людмила БОРОДИНА

От подножия скалы к маяку тянутся прочные канаты. По ним можно забраться на сам маяк и пройтись по всем его этажам. Я решила не рисковать: уж больно скользкая обувь была надета, но люди, побывавшие внутри, рассказали, что сейчас там все сыпется и ломается. Однако вид с высоты девятиэтажного дома, что надо! Пока моя группа была в здании маяка, я не переставал вглядываться в море, ведь еще одной фишкой этого места являются сивучи. Они любят приплывать туда и валяться на камнях. Но, как назло, ни одного из них так увидеть и не удалось. Только толпы чаек отдыхали у берега. И когда мы собирались грузиться в лодку, вдруг увидели на камне метрах в 50 шевелящуюся тушку. Это была нерпа. Малыш изо всех сил лез по скользкому камню погреться под появившимся из-за туч солнцем, которое буквально обжигало кожу. Решили подплыть к животному поближе. Оно внимательно рассматривало нас и на миг показалось, что решило сбежать, но нет, осталось лежать на камне. А вскоре появились по соседству еще трое его собратьев.

Обратный путь стал супернасыщенным событиями. Мы повстречали еще с полсотни нерп! Небольшая стайка лежала на камнях, мы принялись их снимать, и тут гид произносит: «Посмотрите, сколько зрителей сзади». Оборачиваемся, а там из воды выглядывают десятки голов с большими черными глазами и смотрят на нас. Это был тот случай, когда взрослые дяди и тети радовались, как дети!

Раньше к Аниве приплывали косатки, но люди, объявив охоту на них, отвадили мормлеков от этих мест.

Маяк на Аниве обязательно нужно включать в маршрут путешествия Фото: Людмила БОРОДИНА

На обратном пути мы причалили к мысу Мраморный, на котором возвышается скала, образование из мрамора с вкраплением кварцитов, андезитов, опалов, халцедонов и прочих полудрагоценных камней. Там перекусили, рассмотрели медуз в воде и стайки мальков кеты, насобирали ракушек, а затем на полном ходу двинули назад к дому.

С моря увидели японский поселок Сато, где жили работавшие на маяке Анива японцы. В советское время эти потрепанные временем постройки стали заставой Южная. Одно время хозяйство использовалось как стан для рыбаков. Сейчас здания заброшены, но, как сказал гид Григорий, если на них обновить крыши, то простоят еще не одно десятилетие. Учитывая, сколько времени длилось путешествие (а еще предстоял путь на автобусе назад в Южно-Сахалинск), встал вопрос, где можно сходить в туалет, на что нам на берегу сказали «везде». Окинув взглядом лопухи на равнине у берега и толпу туристов, несколько человек увидели самодельный тканевый туалет метрах в 50 от этого места. Никакой санитарии, никаких удобств, но хоть что-то.

По дороге в город все люди в автобусе спали довольные и счастливые. Высадились у музея Победы снова около 15:00 и разбрелись по домам. Срочно требовался полноценный сон, а вечером предстоял поход в еще одно заведение на ужин.

Нерпы почти не боятся туристов - настолько привыкли к вниманию Фото: Людмила БОРОДИНА

Ненастоящая водка и вкусная корейская еда

Находясь в Южно-Сахалинске, нельзя не попробовать корейскую кухню. И она там на высоте. Местные посоветовали ресторанчик Пак Дэгам. По сравнению с Kioto, ценник там существенно ниже. За 790 рублей можно заказать огромный боул с рисом, морепродуктами и овощами, к которому принесут бульон, дайкон, пекинскую капусту, фунчозу и пряные маринованные огурчики, а также чашку острого соуса. Съесть такую порцию в одиночку практически нереально. Встретила в меню корейскую водку Соджу. Крепкие напитки я не пью, но официант заверила, что попробовать стоит: крепость всего 13%. Так за 999 рублей я купила 360 миллилитров напитка, который больше похож на сладкий вермут и, откровенно говоря, не вызвал никакого восторга. Заметила, кстати, что напиток популярен в городе и представлен во множестве торговых точек, так что очевидно, мое к нему отношение — вкусовщина.

Была уверена, что вечером в пятницу в заведениях города будет не протолкнуться, но это оказалось не так. Даже на пороге выходных сахалинцы предпочитают проводить время дома.

Левосторонняя разметка, котики на улицах и музей в японском стиле

Как и говорилось выше, Южно-Сахалинск - небольшой город. Поэтому в нем не слишком много мест, которые будут интересны туристу. Однако провести классно один день вполне можно. Началось знакомство с Краеведческого музея. Это японское здание 1937 года, построенное в традиционном национальном стиле тэйкан-дзукури, единственное в своем роде на территории как Сахалина, так и всей России.

Стоит только зайти в ворота, и ты будто попал в Японию. Любители аниме будут в восторге однозначно. Красивый сад вокруг с фонтаном, множеством роз разных цветов, кустарники, деревья… А внутри довольно привычные экспозиции, но все они разной направленности. поэтому если вы не любитель геологии, то, возможно, вам придется по вкусу зал с предметами быта японцев и русских солдат, или с чучелами представителей фауны региона. Есть и комната, где представлены символы каторги. Входной билет в музей стоит 200 рублей.

Проведя там около часа, отправилась в сторону парка имени Гагарина. По дороге зашла в японский магазин. Набрала там в подарок мармеладок, шоколадок и лапши для друзей и близких. Оставила больше 5000 рублей на кассе, хотя купила не так уж много позиций. Уровень цен понять не сложно: в Красноярске упаковку лапши можно купить за 50-60 рублей. Там упаковка в три раза меньше обойдется в 170.

Другого такого музея не найти нигде Фото: Людмила БОРОДИНА

На подходе к парку была весьма удивлена. Долго не могла понять, что именно меня смущает в асфальте, пока не услышала голос сзади: «Какой умник сделал левостороннюю разметку? Мы же не в Японии».

К слову, всем местным совершенно все равно, куда показывают стрелочки. Люди придерживаются правостороннего движения.

О том, что японский дух на острове все еще живет, говорит и огромное количество котов на улицах. В стране восходящего солнца их тоже немало.

В парк вход свободный. Внутри можно погулять по лесным эко-тропинкам, посидеть возле озер или покататься на аттракционах. Налет советской эпохи с них пока не успели смыть. Решив посмотреть на город с высоты, пошла на колесо обозрения и была неприятно удивлена. Из средств защиты на нем только цепочки по краям кабины. В общем, это возможность за 250 рублей человеку с боязнью высоты получить приличную порцию адреналина.

В остальном же парк прекрасен. Кажется, Южно-Сахалинск можно считать городом-мечтой для ландшафтных дизайнеров. Климат настолько мягкий, что в сентябре стоит летняя погода, многие растения продолжают цвести…Красиво очень. Следом по маршруту был находящийся по соседству зоопарк. Купив билет за 250 рублей, отправилась туда. Успела приобрести сувениры и прошлась по локациям. Зоопарк хоть и небольшой, но уютный. Гиббоны на входе — настоящие звезды, которые притягивают к себе все внимание гостей. Но мое сердечко заняли бурые медведи. Мишек можно кормить приобретаемым за 100 рублей кормом. Для этого в их вольеры подведены большие трубы. Косолапые настолько привыкли к угощениям от людей, что предпочитают не отходить от труб, и после каждого вкусного кусочка заглядывают в них в ожидании следующего.

Крутой облом и крутой подъем

После зоопарка захотела посетить останец Лягушка. Расположенная неподалеку от города скала считается энергетическим центром Сахалина. Поехали туда на такси, на парковке была масса машин. От места стоянки нужно было подниматься в гору минут 50. Но вот незадача: связь там не ловит, поэтому идею похода пришлось забраковать. Иначе, как бы я оттуда уезжала? Как итог, минус полтора часа жизни и минус полторы тысячи рублей за поездку в обе стороны.

Но, раз уж в планах было залезть на гору, то почему бы не побывать на курорте «Горный воздух»? 340 рублей, и вы на высоте, откуда весь Южный как на ладони. Подъем происходит в комфортных кабинах, похожих на те, что перевозят людей через Москву-реку от Воробьевых гор к «Лужникам». Высота такая, что начинает закладывать уши. И вот, я уже стою выше облаков и вижу, как постепенно тучи накрывают город и упираются в гору. Бегу прятаться от непогоды в ресторан. Как оказалось, мест нет, но в последний момент один столик все же освободился. К третьему ужину в городе ценам я уже не удивлялась. Крабовая ножка за 1500 на гриле? Хорошо… В общей сложности ужин на двоих обошелся в 5300 рублей. И снова все максимально вкусно. Да и как что-то может быть невкусным, когда из панорамных окон открывается захватывающий дух вид.

От высоты на "Горном воздухе" закладывало уши

И хотя увидеть закат из-за погоды так и не удалось, спуск в облаках в кабине добавил впечатлений.

Стоит ли ехать на Сахалин?

Отдых на Сахалине однозначно подойдет тем, кто хочет поплавать по морю, любоваться рассветами и закатами на краю земли, подняться на высокие горы и прикоснуться к дальневосточной культуре. Если организовать себе в этих краях двухнедельный отпуск, то в первую дни можно ездить на экскурсии по морю и суше, а затем отправиться на Курильские острова, подняться на вулканы и понырять на глубину с дайверами. По самым скромным подсчетам, день отдыха в этих краях на человека будет обходиться примерно в 10-12 тысяч рублей. Кстати, обратным самолетом в Красноярск летели примерно 50% тех, кто отправлялся в Южный в четверг. Поэтому очевидная любовь сибиряков к острову очевидна.

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