Как провести отпуск на самом краю российской земли с видом на Хоккайдо?

Вулкан Тятя. боковой кратер Отважный Фото: Татьяна АРОНОВА

Многолетняя мечта побывать на Курильских островах осуществилась в этом году в виде 11-дневного пешего похода по острову Кунашир. В маршрут протяженностью 173 километра вошли все три вулкана острова. Сколько это стоило и стоит ли побывать на краю российской земли? О красотах и достопримечательностях вы найдете информацию и сами, а я поделюсь личным опытом и расскажу только то, что испытала на себе.

Проблема №1: цена. Экономить можно только ногами!

Туры на Курилы довольно дорогие, за 4-5 дней можно отдать более 100 тысяч рублей: живете в гостинице, к вулканам и источникам максимально близко подъезжаете на машине, гуляете и возвращаетесь в цивилизацию. На Кунашире цивилизацию представляет Южно-Курильск. Гостиницы есть, двухместный номер обойдется примерно в 4-5 тысяч рублей. Сам поселок отстроили после принятой в 2015 году программы возрождения Курильских островов – все новое, ухоженное. А здешний супермаркет ничем не отличается от своих собратьев в крупных городах. Разве что более высокими ценами.

Вид на Кунашир с самолета Фото: Татьяна АРОНОВА

Вариант сэкономить только один. Идти ногами, спать в палатке и нести все свои вещи и продукты в рюкзаке. Даже в этом случае это почти 60 тысяч рублей. В эту сумму входит ночь в хостеле Южно-Сахалинска перед началом маршрута и в его конце, перелет на Кунашир и обратно, услуги инструктора и три переезда по острову (173 км – это только пешая часть, еще были переезды!). Для примера: около 20 км на «Урале» стоит 40 тысяч рублей. Питание на маршруте – это каша без молока и масла утром, с тушенкой - вечером, супчик без хлеба днем. Но если взять удочки, то рыба и икра существенно развеют продовольственную тоску (но помните, что 40% территории Кунашира - Курильский заповедник, рыбачить можно только в океане).

Фумаролы вулкана Менделеева Фото: Татьяна АРОНОВА

Проблема №2 – безопасность. Где взять адекватного инструктора?

После участия в походах высшей категории сложности и большого инструкторского опыта впервые решилась пойти в коммерческий тур. Причина – на Курилах много медведей и идти вдвоем-втроем страшновато. Хотя ходят и такие малочисленные компании. И никак не ожидала, что фирмы, которые берут на себя ответственность, по сути, ее не берут. Не буду расписывать подробности. Скажу только, что организацию движения на маршруте и устройство походного быта мы, заплатившие деньги, полностью взяли на себя. А сплочением незнакомых людей, приехавших из разных городов, у нас занимались змеи и медведи: после встречи с этими существами мы буквально не отходили друг от друга!

Медведь Фото: Татьяна АРОНОВА

Вот же не повезло, думала я. Но после окончания маршрута услышала в аэропорту диалог туристов из другой группы, читающих памятку о встрече с дикими животными:

- Тут написано: «Темное время суток – это время диких животных»!

- То-то мы фигачили по лесу до 12 ночи!

- Как??? И вы тоже? - не удержалась я.

- Ага, и жаловаться некому, нас водила хозяйка фирмы.

Передвижение по острову Фото: Татьяна АРОНОВА

Надо заметить, что идти по Кунаширу означает идти по камням, песку или бамбучнику, высокой траве, которая накрывает человека с головой. Плюс броды по рекам или океану. В темноте это малоприятное и опасное занятие. Даже без диких животных.

Я тогда решила пожаловаться в МЧС – ведь такие «инструкторы» рано или поздно кого-нибудь угробят.

А после возвращения из похода узнала о трагедии на Камчатке, где погибли 9 туристов. И главная причина трагедии – несоблюдение техники безопасности. Значит, проблема грамотной организации активных туров действительно существует. И она смертельно опасна. Выбирая тур вам придется самостоятельно определить уровень квалификации будущего инструктора и совет только один: внимательно изучите отзывы на этого человека.

Вулкан Тятя издалека Фото: Татьяна АРОНОВА

Проблема №3 – погода. Как повезет!

Отдых на Курилах как нигде фатально зависит от погоды, и она меняется постоянно! В случае шторма, тайфуна, тумана и пр. не летают самолеты и не идут корабли. Можно зависнуть надолго.

Столбчатый Фото: Татьяна АРОНОВА

Сначала о самолетах. Улететь можно только на другой остров, Сахалин. А уже оттуда - в другие города России. В случае отмены рейса бесплатно селят в гостинице, бесплатно кормят три раза в день горячими и сытными блюдами, учитывают задержку рейса, если есть билет в другой город, - все очень хорошо! Тем более, что нашей группе повезло, нелетная погода была всего сутки.

Вулкан Тятя. лавовые поля Фото: Татьяна АРОНОВА

Если передвигаться по морю, то такого сервиса нет. У нас было три дня до возвращения домой, и мы решили прокатиться по маршруту Сахалин - Итуруп: морской круиз в каюте со всеми удобствами и знакомство с новым островом. Шторм начался еще по пути на Итуруп, пошли слухи, что обратно кораблик не пойдет.

- А нам куда деваться? И у нас билет на самолет в Красноярск.

- Это ваши проблемы. Мы можем только справку дать, что вы опоздали на самолет из-за шторма.

Столбчатый Фото: Татьяна АРОНОВА

В итоге кораблик пошел обратно на Сахалин. Причем, на три часа раньше. Пассажиров обзвонили, и они примчались в порт – на Курилах это обычное дело, никто не удивился. Шторм никуда не делся, наш корабль резал трехметровые волны все 24 часа пути, а пассажиры пили таблетки от укачивания. В общем, Охотское море это вам не Средиземное, с круизами надо быть осмотрительней и закладывать запасную недельку.

Погода мешает и на маршруте: часто приходится идти в тумане, который прячет всю красоту островной природы.

Однако, Курилы стоят того, чтобы заплатить немалые деньги, вымокнуть до нитки, пережить стресс от встречи с медведем и от штормовой погоды. Взамен вы получите тепло Земли и услышите, как она дышит – такого на материке точно нет!

Фото: Татьяна АРОНОВА

Полезные советы

- Курильские острова – пограничная зона. Нужно оформить пропуск. Это можно сделать через «Госуслуги». Бесплатно, но не мгновенно, учитывайте это при планировании поездки.

- Вход на территорию Курильского заповедника – платный, 500 рублей с человека. Ночевка на территории тоже платная, 1200 рублей с палатки.

- Поскольку расстояние от российского Кунашира до японского Хоккайдо всего около 20 км, ваш телефон может присоединиться к японской сети и денежки «за услуги» списываются мгновенно. К слову, если вы идете в поход, зарядить телефон негде, связи и интернета тоже нет. Лучше сразу отключить все функции, использовать гаджет только как фотоаппарат. На 11 дней хватает. На всякий случай возьмите с собой портативный аккумулятор.

Фото: Татьяна АРОНОВА

Расходы на путешествие Красноярск- Кунашир (на одного человека)

Авиабилеты Красноярск-Южно-Сахалинск-Красноярск – 13 800

Оплата тура (11 дней) – 56 900

Морское путешествие на Итуруп – 6 500

Плюс расходы на питание и проживание в «запасные дни», а они при планировании путешествия на Курилы обязательны!

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