В Железногорске вынесли приговор трем фигурантам дела о покушении на сбежавшую от мужа-турка женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске вынесли приговор трем фигурантам дела о покушении на сбежавшую от мужа-турка женщины. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

В феврале 2021 года в закрытом городе на 30-летнюю женщину напали с ножом прямо во дворе собственного дома. Железногорку спасли мать, которая обнаружила окровавленную дочь и во время вызвала скорую помощь. Тяжелораненую сибирячку быстро доставили в больницу и спасли жизнь. А вот сразу выйти на подозреваемых не удалось.

Однако следствие быстро пришло к версии, что заказать убийство девушки мог ее бывший муж – турок. Железногорка в 2014 году по большой любви переехала к суженному в Турцию, родила двух мальчиков – в том же 2014 и в 2016 годах. Но вынести жизнь на чужбине не смогла, а может не смогла жить с конкретно этим мужчиной. Так или иначе, в 2017 году сибирячка просто взяла детей и сбежала на родину – в Красноярский край.

Все это время муж пытался всеми средствами вернуть жену. Но всякий раз получал отказ. В итоге он решился на крайнюю меру – убийство. За 30 тысяч долларов иностранец подговорил знакомого «устранить» женщину. Тот согласился, но сам исполнять заказ не стал. Он подговорил к «делу» еще одного мужчину, а уже тот третьего.

В феврале прошлого года втроем киллеры проникли в закрытый город. В момент покушения один из них находился в машине, второй караулил, а третий наносил удары ножом. Всех задержали 1 марта. Подозреваемыми оказались два 30-летних жителя Казахстана и одни 40-летний россиянин.

В их отношении завели уголовное дело по статье «покушение на убийство по найму». Как сообщили «КП-Красноярск» в пресс-службе регионального СК, дело заказчика – мужа вынесено в отдельное производство, он до сих пор в федеральном и международном розыске.

23 сентября троим подсудимым вынесли приговор. Организатора отправили в колонию на 11,5 лет, второго и третьего фигурантов – на 9,5 лет (непосредственному исполнителю так же дополнительно назначено 1,5 года ограничения свободы).

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