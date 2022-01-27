Дело киллеров, нанятых турком для убийства сбежавшей жены, передано в Железногорский суд

Фото: Следственный комитет РФ

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела против троих киллеров, нанятых турком для убийства сбежавшей бывшей жены. Как сообщает Следственный комитет, материалы расследования были направлены в Железногорский городской суд.

Драма достойная экранизации разыгралась в Железногорске – это закрытый «город атомщиков» под Красноярском. В январе 2021 года трое неизвестных напали с ножом на 30-летнюю женщину во дворе её дома. Окровавленную дочь вовремя увидела её пожилая мать. Пока бежала, успела набрать номер службы спасения – сигнал тут же поступил в полицию и скорую. В тяжелом состоянии раненую увезли в больницу, а вот поймать преступников по «горячим следам» не удалось. Зато полиции раненая успела сказать – скорее всего, это ее «бывший». Турок, от которого она сбежала несколько лет назад, прихватив двоих маленьких детей. Все это время экс-супруг преследовал женщину и, в конечном итоге, решился на убийство.

Благодаря этой информации, силовикам удалось очень быстро раскрыть преступление. 1 марта стало известно о задержании троих мужчин, которые пытались по заказу прирезать бывшую жену турка.

Ими оказались уроженцы Казахстана – одному 29, двум другим по 30 лет. Приехали в Сибирь, чтобы исполнить заказ, проникли в закрытый город…

Оказалось, что муж решил убить свою жену из-за того, что она не выдержала жизни на чужбине и сбежала от него с двумя детьми к родителям. Девушка в 2014 году вышла замуж и переехала в Турцию. Вернулась в Россию она 2018 году. И все это время бывший муж ей звонил и угрожал ей расправой.

- В конце декабря 2020 - начале января 2021 года они получили «заказ» от иностранного гражданина за 30 000 долларов на убийство 30-летней жительницы Железногорска, приехали в Красноярский край и смогли проникнуть на территорию ЗАТО, - рассказывают в МВД региона. - Там они выследили женщину и приступили к планированию убийства. Заранее распределив между собой роли, подъехали к зданию детского сада, дождались, пока женщина отведет детей, и после этого один из мужчин ударил ее ножом. Нож выбросили в снег, после чего сразу же выехали в Красноярск, а оттуда на самолете прибыли в Москву, где в аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу были задержаны сотрудниками полиции.

В отношении наемных убийц заведены уголовные дела по статье «покушение на убийство по найму» , им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Что же касается самого заказчика, то в его отношении также заведено уголовное дело, сотрудники СК выделили его в отдельное производство и объявили турка в федеральный и уголовный розыск.

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