В Красноярске компания подростков избила сверстника и сняла это на телефон. Стоп-кадр видео

В Красноярске компания подростков цинично измывалась над мальчишкой слабее себя и при этом снимала все на телефон. Это произошло еще в июне, но видеозапись появилась в социальных сетях только сейчас. Видимо, каким-то образом она попала к неравнодушной женщине, которая в курсе ситуации. Она не стала скрывать и поделилась им.

«18 июня в парке на Водянникова этими подростками были избиты два друга – одноклассники моего сына. Один из ребят оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, поврежденной барабанной перепонкой, порванным ухом и прочими травмами. Дело не закрыто, им занимаются ответственные органы».

Далее автор сообщает, что на следующий день после случившегося юная банда продолжила приставать к гуляющим детям, потрошили их рюкзаки и забирала все, что им нравится. При этом угрожали расправой, если дети кому-то на них пожалуются.

«Комсомолка» попросила полицию города прокомментировать видео. Там подтвердили: да, информация верная. В июне этого года в больницу попал подросток 2007 года рождения с травмами. Медики оказали ему помощь и затем, как положено по регламенту, сообщили об этом в полицию.

В инциденте разбирались инспекторы по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что в тот день пострадавший подросток договорился погулять в парке со своим приятелем. Однако там встретили компанию ровесников. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. Хотя, судя по видео, это было издевательство, а не драка. На тот момент полиция установила всех участников конфликта, а избитого подростка отправили на судебно-медицинское обследования.

- В настоящее время молодой человек проходит лечение. Когда завершит, мы получим результаты судебно-медицинской экспертизы, тогда и будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Однако в этой истории еще не конец. В полицию обратилась мать одного из одноклассников избитого мальчика (вероятно, это она обнародовала видео) и добавила: та самая компания подростков (все они живут в микрорайоне Покровском) якобы предлагает другим детям рецептурные медицинские препараты, а также угрожает и отбирает личные вещи. По этому заявлению идет проверка.

И еще один факт: одного из участников компании уличили в грабеже – в августе он отобрал у ровесника вейп и в качестве наказания 15 суток провел в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. (Да-да, курительный аппарат у подростка – не есть хорошо, за это нужно спрашивать с родителей. Но мы сейчас говорим о грабеже).

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