Новым мэром Красноярска стал Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

13 сентября стало известно имя нового мэра Красноярска, им стал действующий и.о. главы города Владислав Логинов. Второй кандидат Вадим Войцеховский призвал комиссию выбрать своего оппонента.

13 сентября специальная комиссия выбрала нового главу Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

До финала конкурса за кресло градоначальника дошли Владислав Логинов и глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский. Первым выступал Логинов, который около полутора часов отвечал на вопросы комиссии.

Вадим Войцеховский же перед своей речью заявил, что его программа развития схожа с тем, что предлагает Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

Войцеховский же перед своей речью заявил, что его программа развития схожа с тем, что предлагает Логинов. Он призвал комиссию во время тайного голосования выбрать именно Владислава Анатольевича. Несмотря на это, Войцеховский ответил перед коллегами и представил свое видение развития Красноярска. Тайное голосование конкурсной комиссии окончилось в пользу Владислава Логинова единогласно - 25:0.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для справки:

Владиславу Анатольевичу Логинову 55 лет. Он имеет четыре образования: «Авиационное приборное оборудование» (среднее специальное), «управление производством», «Экономика и управление на предприятиях в строительстве» и «Строительство инженерной инфраструктуры и дорог». С 1984 по 2000 год служил в Вооруженных силах РФ.

Логинов – опытный чиновник, который работает на различных руководящих должностях в муниципальных органах около 20 лет. С 2003 по 2011 года трудился в Красноярском филиале «Край ДЭО» начальником транспортного цеха и главы отдела материально-технического снабжения.

В 2015-2016 годах работал в должности замруководителя департамента муниципального заказа городской администрации. В 2016 году успел поработать главой сначала Свердловского, а затем Советского районов.

В 2017 году так же был претендентом на пост мэра, но в последний момент отказался от притязаний на пост в пользу Сергея Еремина. С того же года вступил в должность первого заммэра Красноярска, а после ухода в отставку Сергея Еремина занял пост и.о. главы города.

Новым главой Красноярска стал Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

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