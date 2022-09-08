Кандидат в мэры Красноярска представил комиссии план развития Новосибирска

Кандидат в мэры Красноярска представил комиссии плане развития Новосибирска Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из кандидатов в мэры Красноярска Егор Бочаров представил избирательной комиссии программу развития Новосибирска. Он списал все на ошибку помощника.

Бочаров благополучно выступил перед комиссией, представив свою программу развития Красноярска. Однако уже после выступления один из членов комиссии обратил внимание, что в докладе кандидата неоднократно упоминается Новосибирск. Между ними произошел неловкий диалог:

- У вас есть пункт развития информационного общества, здесь речь идет о Новосибирске. Причем, он упоминается два раза, - сказал член комиссии.

- Еще раз, я не слышу, - очевидно, теряясь, ответил Бочаров.

- В пункте о развитии информационного общества вы говорите о Новосибирске. Это, может быть, техническая ошибка?

- Скорее всего, да, это техническая ошибка моих специалистов, - опустив глаза, подтвердил Бочаров.

- Не удалил Новосибирск, видимо? Предыдущая попытка была в Новосибирске?

- Помощники готовили…

- Помощник готовил? А, понятно, спасибо.

О Егоре Бочарове известно не так много. Он руководит несколькими юридическими фирмами в Красноярске. Кроме того, ранее (возможно, и сейчас) работал судебным приставом в Советском районе. Перед избирательной комиссией он выступал третьим.

Сейчас в красноярском Горсовете проходит презентация программ развития города. В первый день должны выступить 15 человек, 9 сентября – оставшиеся шесть. Напомним, что прямые выборы главы Красноярска отменили в 2014 году.

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