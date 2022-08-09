Главврач станции скорой помощи спас 26-летнего парня на борту самолета Красноярск-Москва Фото: Мария ЛЕНЦ

8 августа главврач Красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин в самолете спас 26-летнего пассажира от падения в обморок. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Сергей Скрипкин. Фото: соцсети

Все произошло в самолете Красноярск-Москва. В салоне одному из пациентов стало плохо. Стюардесса, как это обычно бывает в таких случаях, спросила пассажиров – есть ли среди них медик. Первым отозвался главврач Красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин.

Пациентом же оказался 26-летний парень по имени Роман. Сергей Скрипкин сразу понял, что молодой человек вот-вот упадет в обморок:

- Лицо бледное, состояние предобморочное. Измеряю давление, оказываю первую помощь, прошу принести горячий чай и успокаиваю. Перед этим - салфетка с аммиаком, - рассказывает врач.

Оказалось, что у парня в полете понизилось давление – до 90/60. Молодой человек мог получить травму, упав без чувств, но после оказанной помощи Роману стало лучше. Полет прошел штатно, пилоту даже не пришлось делать внеплановую посадку.

Сергей Скрипкин же получил от Романа благодарность за оказанную помощь:

- Еще раз убедился, что самый важный бонус профессии врач – это возможность помочь человеку вне зависимости от времени и места. Все волнения позади. Но со мной остается тепло благодарности Романа и удивительное понимание мудрости судьбы, которая сводит вместе врача и пациента, - добавил главврач Красноярской станции скорой помощи.

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