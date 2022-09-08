В Красноярском крае спасатели вытащили косулю из заваленного опилками бункера. Фото: Служба спасения края

7 сентября в Красноярском крае спасатели освободили застрявшую в бункере с опилками косулю. Об этом сообщают в региональной Службе спасения.

Все произошло под Лесосибирском, на территории предприятия «Стройтранспортлес». Маленькая косуля провалилась в бункер для опилок, но самостоятельно выбраться оттуда не могла. Чтобы помочь зверьку пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники службы спасения приехали на место и быстро вытащили из ямы животное. Она была напугана и сопротивлялась своим освободителям, но, в конце концов, позволила себя спасти. Сотрудники осмотрели косулю, и, убедившись, что зверек не пострадал, отправили его на волю.

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