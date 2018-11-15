Дикая косуля прибежала за помощью к людям, спасаясь от стаи бродячих собак

Улица 2-ая Боровая в Красноярске практически прилегает к знаменитому на всю страну заповеднику «Столбы». Здесь тихо и уютно, кругом лес и сосновый воздух, а еще сюда частенько совершенно случайно заглядывают в гости обитатели заповедника: то тут, то там на недавно выпавшем снегу видны следы маралов или косуль. На днях жители Боровой проснулись от переполоха: стая бездомных собак гнала по улице перепуганную молоденькую косулю.

Спасение косули.Видео: заповедник «Столбы»

– Удирала от них из последних сил, еще немножко, и задрали бы ее, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск, жительница Боровой Наталья. – Но она в ямке укрылась. У нас тут соседи гараж строить собрались, яму под машину уже вырыли, вот туда и сиганула. Я боялась, ноги переломает, но нет, ямка неглубокая, всего метра полтора. Повезло ей. А собак мы отогнали.

Сама из ямы косуля выбираться не хотела ни в какую, вот местные и вызвали на подмогу сотрудников заповедника «Столбы».

- Наши инспекторы приехали быстро, стреножили ее, чтобы не навредила себе или кому-то из них, - рассказал о спасательной операции замдиректора по охране заповедной территории заповедника «Столбы» Иван Кириллов. – В багажник засунули и ковром укрыли. Потом отвезли чуть подальше, в место, где мы точно знаем, что собак нет, и выпустили. Она еще уходить не хотела – пригрелась. Молодая, здоровая косуля.

Почувствовав свободу, перепуганная косуля со всех ног рванула в тайгу Фото: заповедника Столбы

В заповеднике говорят: от бродячих псов копытным обитателям просто житья нет, особенно, когда снег ложится. Оголодавшие бродяги ведут в заповеднике настоящую охоту.

- Мы неоднократно видели стаи собак в фотоловушках у себя на территории, - продолжает Кириллов. – Охотятся на маралух с маралятами, на кабаргу и косуль. При этом таких охотников необходимо только отстреливать, к сожалению, потому что передержка и стерилизация, в данном случае, - не выход: собака, привыкшая охотиться, вернется в место, где может добыть себе пропитание.