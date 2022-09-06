Стрелявшего по посетителям кафе жителя Красноярска объявили в федеральный розыск

Фото: "ЧП Красноярск" / СК по Красноярскому краю

Мужчину, который стрелял в посетителей ресторана «Нью-Йорк» в Красноярске, объявили в федеральный розыск. Как сообщили в СК, личность подозреваемого установлена – это 38-летний Андрей Яковлев. Как мы писали ранее, он уже был однажды судим за убийство.

В Следкоме рассказали, что Яковлев вмешался в чужой конфликт. Между одним из пострадавших и другим посетителем завязалась ссора – тогда и подоспел неадекват, который выстрелил в голову одному из спорщиков и его товарищу.

Двое пострадавших – 29-летние мужчины, – сейчас находятся в больницы, их жизни ничего не угрожает. Яковлев стрелял в них из нелетального (оружия с маловероятной возможностью убить человека) пистолета «Оса», так что пострадавшие были травмированы, но остались живы.

Сам Яковлев после своей выходки испарился. Сейчас его разыскивают правоохранители, а Следком просит тех, кто видел стрелка, сообщить о его местонахождении в ведомство.

Отдельный вопрос – откуда у ранее судимого за убийство мужчины вообще взялся пистолет. Несмотря на то, что «Оса» является нелетальным оружием, для его ношения все равно нужно получить разрешение – оно, в свою очередь, оформляется в полиции. Силовикам предстоит разобраться, действительно ли уголовнику выдали документ несмотря на его криминальное прошлое, или же он купил «Осу» незаконно.