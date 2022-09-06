Красноярский врач, возвращаясь после волонтерства в Мариуполе, спас участника спецоперации на борту самолета

Фото: Сергей Скрипкин

Красноярский главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин во время возвращения с Донбасса, спас военного, которому стало плохо в самолете. Как рассказал доктор, мужчина получил ранение во время спецоперации на Украине и во время полета его состояние начало ухудшаться.

Скрипкин летел в Красноярск из Мариуполя, где около месяца провел добровольцем, работая в стационаре и полевых условиях. Медик оказывал врачебную помощь как мирным жителям, так и военным. Позывным доктора стало «Маэстро».

Полет проходил спокойно, когда внезапно одному из пассажиров стало плохо. Сергей, несмотря на травмированную руку, тут же кинулся на помощь.

- Мужчина, участник специальной военной операции, получивший ранение. Летел домой после серьезного хирургического вмешательства. Помощь понадобилась серьезная, пришлось колоть обезболивающее. Стюардесса, обратив внимание на мою перебинтованную руку, разволновалась - справлюсь ли я, но других врачей на борту не было… Все закончилось благополучно, - рассказывает врач в социальных сетях.

Примечательно, что когда Сергей только улетал в Мариуполь, то ему пришлось также проявить свои профессиональные навыки во время полета. Тогда одному из пассажиров стало плохо – 26-летнему парню стало плохо, и он был на грани обморока. Но Скрипкин очень вовремя оказался рядом.

- Вот так все закончилось практически тем же, чем и началось. Судьба сделала круг, - отмечает врач.

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