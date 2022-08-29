В Красноярском крае работники государственного рыбхозяйства выбросили в кусты молодь краснокнижного осетра. Стоп-кадр видео

В соцсетях и телеграм-каналах появилось видео, которым сейчас занимается прокуратура. В ведомстве уверяют: это свидетельство умышленного уничтожение молоди рыбы осетра сибирского. Осетр занесен в Красную книгу, спасением его популяции занимаются многие ведомства и организации. Но кому-то откровенно наплевать на него.

Судите сами: на крыше специализированной машины-цистерны стоят двое мужчин. Один, видимо, «на стреме» - оглядывается вокруг, следит, чтобы никто не пришел и не увидел. А второй в это время сачком вылавливает из цистерны молодых рыбок и цинично, беспощадно выбрасывает их в сторону. Наверняка свидетель по чистой случайности оказался рядом, снял все это безобразие на телефон. И даже показал осетрят, упавших к его ногам – они были живыми и лихорадочно ловили жабрами воздух.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Установлено, что 26 августа 2022 года в рамках компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и на основании заключенных договоров с хозяйствующими субъектами Енисейским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» осуществлялся выпуск молоди рыбы осетра сибирского и стерляди с территориального обособленного структурного подразделения Белоярский рыбоводный завод.

До Енисея молодь царь-рыбы не довезли. На 22 километре автодороги Сухобузимо – Атаманово сотрудники организации оставили машину и уничтожили в общем количестве 1440 штук молодых осетров и стерлядей.

- По данном факту прокуратурой внесено представление руководителю Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Фактическое устранение выявленных нарушений закона, а также проведение следственным органом процессуальной проверки по данным обстоятельствам поставлено на контроль прокуратуры.

Знаете, что в этой истории самое неприятное? На то, чтобы восстановить исчезающую популяцию ценнейшей рыбы, тратятся огромные деньги. Крупные предприятия жертвуют на эти цели миллионы рублей. Даже те, которые не имеют отношения к Енисею. Общественные организации ведут большую работу экологическому просвещению. А эти двое на видео просто взяли и выбросили молодь в траву.

Станет ли это поводом для возбуждения уголовного дела? Следим за развитием событий.

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