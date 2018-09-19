2018-09-19T14:23:44+03:00
Общество

«Свободного вам плавания!» Волонтеры выпустили в Енисей 1000 мальков осетра

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Компания РУСАЛ принимает на себя ответственность за сохранение и поддержание экологии ЕнисеяКомпания РУСАЛ принимает на себя ответственность за сохранение и поддержание экологии Енисея
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Старожилы говорят, что еще и ста лет не прошло с тех пор, как в Енисее в черте города Красноярска можно было поймать осетра. Норовистая царь-рыба выручала сибиряков и в праздники, и в будни, и в голодные неурожайные годы. А потом настали времена, когда осетра стали ловить бесконтрольно, чуть ли не в промышленных масштабах. И сегодня его популяция настолько мала, что осетр занесен в «Красную книгу». Настало время человеку возвращать то, что он когда-то так бездумно забрал у природы.

Компания РУСАЛ принимает на себя ответственность за сохранение и поддержание экологии Енисея. Каждый год в рамках экомарафона День Енисея проходят экоквесты и другие экособытия, – они объединяют сотни, тысячи красноярцев. Приятно, что большой интерес к подобным мероприятиям проявляет молодежь – старшеклассники и студенты.

И традиционно ежегодно волонтёры получают возможность выпустить в Енисей мальков осетра, бережно выращенных специалистами рыбхозяйства из черных икринок. Уже второй год эту почетную миссию выполняют активисты экоточек Дня Енисея совместно с друзьями проекта из Национального совета по корпоративному волонтерству.

Ежегодно выпуск молоди осетра в Енисей волонтеры проводят под присмотром специальной комиссии

Ежегодно выпуск молоди осетра в Енисей волонтеры проводят под присмотром специальной комиссии

В прошлом году молодняк выпускали с территории неподалеку от Ярыгинской набережной. В этом году выбрали точку на острове Отдыха. Место согласовывали со специалистами из ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» и Енисейским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Потому что где угодно мальков выпускать нельзя: нужно выбирать такое место, где будущие осетры будут в безопасности от хищников, где достаточная кормовая база.

В прошлом году молодняк выпускали с территории неподалеку от Ярыгинской набережной

В прошлом году молодняк выпускали с территории неподалеку от Ярыгинской набережной

Сам выпуск молоди всегда проходит под присмотром специальной комиссии. Вот и на этот раз сначала научные сотрудники оценили состояние мальков, определили штучную массу в пересчете на количество. И только после этого экологические волонтеры Дня Енисея вылавливали каждого маленького осетра из специальной ванны, затем в ведерке или стаканчике переносили к воде и уже там выпускали их в свободное плавание по Енисею.

В этот день, как и в прошлом году, популяция осетров в великой Сибирской реке увеличилась на 1000 мальков.

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