В Норильске разыскивают душителя и насильника, напавшего на двух женщин. Фото: "Жить в Норильске"

Чудовищное преступление произошло в Норильске – там полиция разыскивает преступника, напавшего на двух женщин. По счастливой случайности обеим удалось спасти. Следком завел два уголовных дела по статье «Покушение на изнасилование». А между тем в соцсетях и мессенджерах появилось видео и фото предполагаемого преступника. Сразу поясним: видео было снято не на телефон (как ошибочно посчитали многие подписчики), а на камеру уличного наблюдения. С другой камеры было сделано и фото предполагаемого извращенца, когда он шел по улице. Его выложил телеграм-канал "Жить в Норильске".

Предполагаемый нападавший. Фото: "Жить в Норильске"

Вот что известно на этот час о нападении, об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Все произошло ранним утром накануне, 20 августа. Первую женщину маньяк подкараулил на улице Металлургов. Напал на нее сзади, сдавил шею руками. А когда она потеряла создание и перестала сопротивляться, попытался ее изнасиловать. Но ему помешали прохожие. Они же, видимо, и вызвали скорую помощь пострадавшей.

Вспугнутый насильник перешел на улицу Нансена, в район рынка. И там подкараулил свою вторую жертву. Действовал по той же самой схеме: налетел сзади, повалил на землю и стал душить. Подавив сопротивление женщины, потащил ее в сторону. Но и на сей раз не сумел довести свой план до конца, ему помешали прохожие.

Известно, что женщинам 44 и 55 лет. Старшая получила сильный удар по голове и находится в Оганерской больнице, у нее сотрясение. Вторая дома, госпитализация ей не потребовалась. Обе уже дали показания.

- В настоящее время выполняются неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и установление лица, причастного к их совершению, - прокомментировали в следкоме.

Добавим, что покинуть Норильск преступник едва ли сможет: единственный транспорт отсюда – самолет, но в аэропорту наверняка уже есть его приметы. Ждем информации от полиции о том, что он задержан. Это снимет напряженность в городе – в тех же мессенджерах женщины признаются, что напуганы и опасаются выходить на улицу по одиночке и выпускать детей.

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