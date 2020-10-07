На высоте 10 000 метров: врач «Енисея» второй раз спас пассажирку на борту самолета

Врач красноярского «Енисея» второй раз спас пассажирку на борту самолета. Фото: официальная группа клуба, соцсети.

Тот самый случай, когда оказался в нужное время в нужном месте: Александр Шундеев, врач женской баскетбольной команды «Енисей» из Красноярска, спас пассажирку на борту самолета. Причем во второй раз!

Об этом случае рассказали в пресс-службе клуба. Все случилось буквально вчера, 6 октября. Команда возвращалась из Москвы после игры с МБА. И тут произошло неожиданное: одной из женщин стало плохо.

Начались острые боли в животе. Надеялась, что пройдет, но нет – тогда обратилась к бортпроводникам. Они передали все командиру судна, пилоты собирались запрашивать экстренную посадку, но обошлось.

Пилоты собирались запрашивать экстренную посадку. Фото: Мария ЛЕНЦ

На борту был врач-тренер «Енисея» Александр Шундеев. (Он в профессии уже 30 лет, с 2004-го работает в команде). Сразу понял, что делать – и в течение нескольких секунд смог унять боль. К счастью, ситуация была некритичной.

- Как хорошо, что есть такие люди! – пишут в соцсетях.

- Повезло женщине, профессионал на пути попался!

Александр! Вы Врач от Бога...

Когда команда рассказала об этом случае, откликнулась еще одна «воздушная» пациентка врача. «И я с Александром познакомилась в самолёте! Он точно так же мне помог! Низкий поклон такому специалисту! Благодарна бесконечно!» - рассказала она.

Спасибо вам доктор!

ТРЕМ ВРЕМЕНЕМ

Меж тем женскую баскетбольную команду «Енисей» перевели на карантин. У некоторых участниц обнаружили ковид. Сколько их, пока не озвучивают, но известно, что у всех болезнь протекает в легкой форме. Сейчас заразившиеся коронавирусом в двухнедельной изоляции, а остальные на карантине.