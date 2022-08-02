В Красноярске площадь пожара в оптовом магазине тканей увеличилась до 1000 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по краю

Площадь пожара в здании оптово-розничного склада крупного магазина тканей и текстильный изделий в Красноярске (на улице Свердловской, 3, строение 5) возросла до 1000 квадратных метров. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Они также опубликовали видео с пожара в оптовом магазине тканей 2 августа 2022.

Напомним, что первая информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в 14:43 по местному времени. Эпицентр возгорания находился на третьем этаже административно-производственного здания. Оттуда шел густой серый дым, который заметили в разных концах города. Сотрудники и посетители эвакуировались оперативно, еще до приезда спасателей. Пострадавших нет.

Изначально на место были направлены 11 единиц техники и 33 человека личного состава. К 15 часам охваченная огнем площадь составляла около 40 квадратных метров. Но вскоре ситуация осложнилась. Туда были направлены дополнительные силы.

- Здание сложной планировки с высокой горючей загрузкой. Создан оперативный штаб пожаротушения. Огнеборцы работают по повышенному рангу. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пожар разбит на 3 боевых участка. К тушению пожара привлекаются 75 человек и 25 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Люди эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - вот официальный комментарий представителей МЧС.

Продолжаем следить за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске загорелось здание крупного оптового магазина тканей

В Красноярске сообщают о пожаре в Свердловском районе, на улице Свердловской, 3, строение 5. Там находится крупный оптово-розничный магазин тканей. Причем огонь полыхает в том здании, вход в который находится не с улицы, а во дворе (подробнее).

«Трое пошли за одним и пропали»: звено спасателей оказалось заблокированным под рухнувшей крышей горящего склада в Красноярске

Пожарные уже несколько часов работают на месте ЧП на складе автомобильных автозапчастей на улице Калинина в Красноярске. Он загорелся в одиннадцатом часу утра, сейчас почти семь вечера, и хотя открытого огня нет, дым очень сильный. Одни бригады проливают частично обрушившуюся крышу склада, другие ищут пропавших товарищей (подробнее).