Исполняющим обязанности главы города Красноярска назначен Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

Исполнять обязанности главы города до того момента, как будет выбран новый градоначальник, станет Владислав Логинов. Его кандидатуру утвердили депутаты горсовета на внеочередной сессии, которая состоялась сегодня, 2 августа. Перед этим они приняли отставку Сергея Еремина.

Напомним, что 2 августа - последний день Еремина на посту главы города. Затем он переходит на работу в администрацию края, в команду губернатора – будет курировать благоустройство городов в регионе. И пообещал не оставлять без внимания и Красноярск. Так что желающие занять эту должность могут начинать подавать свои заявления.

Владислав Логинов до настоящего дня был первым заместителем главы города. Он родился 30 июля 1967 года в Ачинске. В 1987 году окончил Ачинское военное авиационное техническое училище по специальности «Авиационное приборное оборудование (техник-электрик)», в 2008 году – Сибирский федеральный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях в строительстве (экономист-менеджер)». В 2000 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент» в Калининградской высшей школе управления, в 2016 году – в Сибирском федеральном университете по программе «Автомобильные дороги».

В структурах городской администрации Владислав Логинов 10 лет. С 2012 по 2015 годы был замруководителя департамента городского хозяйства. Затем год был замом руководителя департамента муниципального заказа. С июля по октябрь 2016 года – глава администрацией Свердловского района, в октябре 2016 года занял должность руководителя администрации Советского района. С 16 ноября 2017 года – он первый зам главы города.