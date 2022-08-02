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Общество2 августа 2022 4:47

Исполняющим обязанности главы города Красноярска назначен Владислав Логинов

До этого он был первым заместителем Сергея Еремина
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Исполняющим обязанности главы города Красноярска назначен Владислав Логинов

Исполняющим обязанности главы города Красноярска назначен Владислав Логинов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Исполнять обязанности главы города до того момента, как будет выбран новый градоначальник, станет Владислав Логинов. Его кандидатуру утвердили депутаты горсовета на внеочередной сессии, которая состоялась сегодня, 2 августа. Перед этим они приняли отставку Сергея Еремина.

Напомним, что 2 августа - последний день Еремина на посту главы города. Затем он переходит на работу в администрацию края, в команду губернатора – будет курировать благоустройство городов в регионе. И пообещал не оставлять без внимания и Красноярск. Так что желающие занять эту должность могут начинать подавать свои заявления.

Владислав Логинов до настоящего дня был первым заместителем главы города. Он родился 30 июля 1967 года в Ачинске. В 1987 году окончил Ачинское военное авиационное техническое училище по специальности «Авиационное приборное оборудование (техник-электрик)», в 2008 году – Сибирский федеральный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях в строительстве (экономист-менеджер)». В 2000 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент» в Калининградской высшей школе управления, в 2016 году – в Сибирском федеральном университете по программе «Автомобильные дороги».

В структурах городской администрации Владислав Логинов 10 лет. С 2012 по 2015 годы был замруководителя департамента городского хозяйства. Затем год был замом руководителя департамента муниципального заказа. С июля по октябрь 2016 года – глава администрацией Свердловского района, в октябре 2016 года занял должность руководителя администрации Советского района. С 16 ноября 2017 года – он первый зам главы города.

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