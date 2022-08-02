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Общество2 августа 2022 4:28

Депутаты красноярского Горсовета приняли отставку Сергея Еремина

Кто будет исполнять его обязанности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Депутаты красноярского Горсовета приняли отставку Сергея Еремина

Депутаты красноярского Горсовета приняли отставку Сергея Еремина

Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты красноярского Горсовета приняли отставку Сергея Еремина с поста главы города. Об этом стало известно этим утром, 2 августа. Депутаты собрались на внеочередное заседание по этому поводу. И вначале экс-градоначальник выступил со словами благодарности своей команде и жителям города.

Сегодня, 2 августа, последний день Еремина на его посту. Затем он переходит на работу в администрацию края, в команду губернатора – будет курировать благоустройство городов в регионе. И пообещал не оставлять без внимания и Красноярск.

Таким образом с завтрашнего дня желающие занять его место могут уже начинать подавать свои заявления. И встает вопрос, а кто же будет исполнять обязанности главы? Как правило, это может быть кто-то из первых заместителей уходящего мэра, а их у Сергея Еремина три – Владислав Логинов, Алексей Шувалов и Роман Одинцов.