Депутаты красноярского Горсовета приняли отставку Сергея Еремина Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты красноярского Горсовета приняли отставку Сергея Еремина с поста главы города. Об этом стало известно этим утром, 2 августа. Депутаты собрались на внеочередное заседание по этому поводу. И вначале экс-градоначальник выступил со словами благодарности своей команде и жителям города.

Сегодня, 2 августа, последний день Еремина на его посту. Затем он переходит на работу в администрацию края, в команду губернатора – будет курировать благоустройство городов в регионе. И пообещал не оставлять без внимания и Красноярск.

Таким образом с завтрашнего дня желающие занять его место могут уже начинать подавать свои заявления. И встает вопрос, а кто же будет исполнять обязанности главы? Как правило, это может быть кто-то из первых заместителей уходящего мэра, а их у Сергея Еремина три – Владислав Логинов, Алексей Шувалов и Роман Одинцов.