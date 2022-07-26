Германия отказалась выдать России красноярского убийцу Михаила Голикова Фото: Мария ЛЕНЦ

Германия отказалась выдать России жестокого убийцу Михаила Голикова. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. После начала спецоперации на Украине такую позицию принял ряд стран Европы. За период с марта по май получено 43 таких отказа. А ведь те, кто оказался «под крылышком» - криминальные личности, совершившие тяжкие преступления. Италия, Австрия, Великобритания, Чехия вдруг озаботились судьбой преступников из России.

О Михаиле Голикове «КП» подробно рассказывала в январе 2020 года. В этой истории есть вопросы к правоохранительной системе. Например, почему преступник, который сжег заживо одного человека и покалечивший другого, смог оказаться на свободе раньше назначенного судом срока?

В декабре 2003 года в Ачинске Голиков (к этому времени уже вор-рецидивист и наркоман со стажем) с подельником отправился добывать деньги для новой дозы. На глаза ему попалась компания молодых людей на «Тойоте». Вооружившись топором, он подкараулил в темном подъезде и ударил по голове владельца автомобиля, затем запихал его в салон. Также поступили и с другом парня. Затем вывезли обоих на дачи под Ачинском, но по пути увязли в снегу. А дальше поступили, как настоящее зверье: вытащили одного из парней на снег и стали шмонать по карманам. Второго оставили в машине и подожгли заживо.

Три года шло следствие, суд состоялся в 2006 году. Голикову дали 20 лет колонии строгого режима за убийство, разбой и умышленное уничтожение чужого имущества. Но, отсидев половину, он стал пробивать, как смягчить себе наказание. По УДО его не выпустили, но 8 мая 2019 года суд Советского района Красноярска заменил убийце неотбытую часть наказания принудительными работами на срок 5 лет и 3 месяца. Перевели в изолированный участок.

А дальше началась малопонятная чехарда, которая вылилась в крупный скандал с участием регионального ГУФСИНа: Голикова якобы избивали сотрудники колонии. Хотя этот факт не подтвердился. Но на него самого завели новое дело – о вымогательстве денег со своих сокамерников. Воспользовавшись этой кутерьмой, Голиков сбежал за границу после января 2020 года.

Российская сторона уже было договорилась с Германией на его выдачу, в декабре 2021 года суд в Дюсельдорфе вынес решение об экстрадиции. Но прошли два месяца, потом началась спецоперация – и намерения вернуть убийцу у Германии сошло на нет.

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