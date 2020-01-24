«Посмотри, как твой кент горит»: осужденный 20 лет назад за жестокое убийство Михаил Голиков вышел из колонии строгого режима

В последнее время СМИ в Красноярске часто говорят об осужденном Михаиле Голикове, который обвинил в произволе сотрудников регионального ФСИН. Напомним, со слов самого Голикова, они выбивали из него показания против бывшего начальника ИК-27 Михаила Половникова. Сам Голиков находился в статусе осужденного «всего» на принудительных работах. Однако, как выяснилось, и сам он является фигурантом уголовного дела по статье о вымогательстве. А если «отмотать» пленку на 15 лет назад, то о преступлении, совершенном Голиковым с подельником, в 2003 году писали все местные газеты - жестоком убийстве в Ачинске.

Голикову плохо – давление 210, измеряют его прямо в зале суда. Врач заходит в клетку с осужденным, чтобы вколоть тому магнезиюФото: Мария ЛЕНЦ

«Посмотри, как твой кент горит»

Проблемы с законом у Михаила Голикова начались еще в 1997 году. Тогда он впервые был осужден за совершение кражи. Так вышло, что в «лихие 90-е» Голиков очень быстро вышел на свободу и в начале «нулевых» уже вовсю наслаждался волей – в основном с помощью наркотиков. Именно они и довели Голикова до еще одного уголовного дела.

…Вечером 7 декабря 2003 года Голиков с другом пришел в одну из квартир к знакомой в Ачинске, чтобы раздобыть денег на дозу. Но денег у хозяйки не было. В это время у подъезда стояла обычная «Тойота» - ее молодой владелец, Евгений Смирнов (имя и фамилия потерпевшего и родственников изменены – ред.), катался с двумя друзьями по городу и завернул в гости к еще одному знакомому, посмотреть на новый музыкальный центр. Когда Смирнов поднялся в квартиру, внизу у подъезда к машине подошли Голиков с другом.

- Где владелец? – спросили наркоманы.

- Не знаем, зашел в подъезд, - ответили друзья Евгения.

Голиков с другом вернулись в квартиру, куда стучались до этого, и попросили топор. Потом перерубили в подъезде свет и стали поджидать, когда Смирнов выйдет из квартиры. Спускавшегося в темноте по лестнице парня Голиков наотмашь ударил топором по голове. Тот упал. Тогда Голиков с другом спустились к машине и разбили в ней все стекла, одному пассажиру тоже долбанули топором по голове, второй, спохватившись вовремя, сбежал. Укрылся у знакомой девушки и оттуда вызвал милицию (тогда еще реформа в органах не прошла – прим.Ред).

Со слов самого Голикова, они выбивали из него показания против начальника ИК-27 Михаила ПоловниковаФото: Мария ЛЕНЦ

В это время Голиков с другом выволокли из подъезда израненного Смирнова и попытались затолкать в машину. В полубреду от боли и потери крови Смирнов сразу сориентироваться не мог.

- Ноги втяни, - рубанул ему топором по ногам Голиков.

В машине Голиков с другом нашли барсетку с деньгами – 5 000 рублей. И рванули на дачи под Ачинском – зимой там народу почти нет. На заднем сидении стонал от боли владелец машины Смирнов и уже начал приходить в себя его друг, которого преступники оглушили ударом топора, когда били стекла. Вскоре «Тойота» увязла в сугробе, вытолкнуть ее преступники не смогли. Тогда они выволокли из машины оглушенного друга Смирнова и начали «шмонать». Улов был не густой – 60 рублей и часы.

- Ребята, только не убивайте меня, - взмолился друг Смирнова, - у меня трое детей, я в гости сюда приехал. Вообще в городе больше не покажусь. Не убивайте.

Голиков с другом заставили его лечь лицом в снег, а сами перерезали топливный шланг у машины, облили ее бензином и подожгли, ожидая взрыва, как в голливудском кино. Машина вспыхнула, но взрыва не последовало.

- Посмотри, как твой кент горит, - сказал про оставшегося в машине изрубленного топором, но еще живого Смирнова один из преступников.

Последнее, что помнит выживший, - душераздирающий крик парня, оставшегося в автомобиле. Потом он потерял сознание. Машина почти час полыхала, как факел. Огонь увидели местные бомжи и сообщили в милицию и пожарным. Так обнаружили сгоревшего в «Тойоте» Смирнова и его приятеля, который без сознания лежал на снегу.

Голиков же с другом пустились в бега. Задержали их под Мариинском, можно сказать, почти случайно. Друг Голикова в такси принял дозу и начал подыхать – посинел, глаза закатились. Перепуганный таксист остановился на обочине и вызвал наряд ДПС.

На этот раз на Голикова завели уголовное дело сразу по трем тяжелым статьям – ч.3 ст.162, ч.2 ст.105, ч.2 ст. 167 УК России (разбой, убийство и умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества). Расследование длилось три года. И отвертеться легко Голикову не удалось: в 2006-м суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу семьи погибшего парня суд обязал Голикова выплатить 198 000 рублей.

Скандальное дело

Когда большая часть срока была уже за спиной, Голиков начал мечтать об условно-досрочном освобождении или хотя бы о смягчении наказания. И – о, удача! – 8 мая прошлого года суд Советского района Красноярска заменил Голикову неотбытую часть наказания принудительными работами на срок 5 лет и 3 месяца. Подчеркнем: это фактически освобождение от наказания в виде лишения свободы раньше срока. Голикова перевели в изолированный участок, функционирующий как исправительный центр (ИУФИЦ) ИК-27. До желанной воли оставался всего шаг.

Дальше началась малопонятная чехарда, которая вылилась в крупный скандал с участием ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

Со слов Голикова и его адвоката, 5 августа его увезли в отдел розыска ГУФСИН на улицу 60 лет Октября в Красноярске. Здесь из него якобы выбивали показания против начальника ИК-27 Михаила Половникова. Видео избитого Голикова облетело все СМИ – у него распухшее лицо с синяками и кровоподтеками, и он уверяет, что все это дело рук сотрудников красноярского ФСИН.

На официальном сайте ГУФСИН опубликован комментарий: «к осужденному М.В. Голикову физическая сила не применялась. Ушибы мягких тканей и живота осужденный М.В. Голиков получил при транспортировке бригадой скорой медицинской помощи в КГБУЗ ККБ №1 г. Красноярска, что подтверждается записью с видеорегистраторов сопровождавших осужденного сотрудников ИУФИЦ и очевидцами происшествия».

Михаил ГоликовФото: Мария ЛЕНЦ

Следователи СК возбуждают против сотрудников ФСИН уголовное дело. Версия следствия такова: не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения.

Но и против пострадавшего Голикова тоже возбудили уголовное дело – за вымогательство. Следствие считает, что, находясь в УФИЦ, (есть мнение, что и до этого – в колонии) Голиков активно вымогал деньги у таких же, как он осужденных.

Дело о вымогательстве

Вымогал ли Голиков деньги у осужденных, когда находился в УФИЦ, это выясняет следствие. Тем временем, прошел суд по мере пресечения на время нового расследования.

На слушании присутствовала бригада «скорой помощи». У Голикова тяжелая гипертония, и давление скачет, как на качелях.

Голикову плохо – давление 210, измеряют его прямо в зале суда. Врач заходит в клетку с осужденным, чтобы вколоть тому магнезию. Давление самостоятельно подделать нельзя – как ни крути. Так что в этом никакого притворства со стороны Голикова нет.

- Какие есть прямые доказательства вины моего подзащитного в вымогательстве в деле? – задает прямой вопрос следователю адвокат Голикова Виктория Дерменева.

- В деле есть косвенные доказательства – показания порядка 50 свидетелей и пострадавших, - парирует следователь.

Впрочем, к рассмотрению сути дела суд еще не перешел – избирали только меру пресечения. Следствие настаивало, что преступника нужно перевести в СИЗО – под арест. Однако подсудимый высказал опасения за свою жизнь: в СИЗО, по словам Голикова, у сотрудников ФСИН будет возможность поквитаться с ним. Видимо, в УФИЦ ИК-27 таких шансов нет. Хотя это странно, ведь и ИК – подведомственное учреждение ФСИН.

На заседании судаФото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске, тем временем, со страхом ждет исхода этого скандала мать Жени Смирнова, того самого парня, которого убил Голиков. Женщина боится, что Голиков скоро выйдет на свободу и станет мстить.

- Конечно, мы боимся его всей семьей, - разводит руками Людмила Смирнова. – С момента убийства моего сына прошло много лет, но страх все равно есть. За это время он не выплатил ни копейки ущерба, который ему присудил суд. О том, что его переводят на более лояльные условия содержания, мы тоже не знали. В деле об убийстве моего сына он вел себя абсолютно также, как сейчас – постоянно обвинял милицию в том, что показания из него выбили под давлением, поэтому я не удивлена сейчас ни сколько. Считаю, что таких людей нельзя выпускать на свободу.

Пока итог такой: суд отказал следствию по причине - Голиков все еще отбывает наказание, хотя и не связанное с лишением свободы, содержится в исправительном центре (ИУФИЦ) ИК-27. Из одного учреждения переводить преступника в другое – зачем? Чем закончится процесс – покажет время.