«Медведь выгнал меня с тропы!»: заблудившийся мужчина неделю выживал в глухой тайге

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-12T14:09:00+03:00

Недавнего горожанина, который в лесу в четвертый раз, обложили дикие звери [Эксклюзив «КП»]

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Один среди волков… Что-то из Джека Лондона или очередной кинохит с Ди Каприо? Нет, вполне реальная история. Причем случилась она буквально только что – в тайге Хакасии.

26-летний заведующий клубом Роман Соловьев из деревни Большие Арбаты заблудился, неделю провел в чащобе – рядом с дикими зверями. И уцелел. Как удалось спасти, парень сам рассказал «Комсомолке». К слову, дозвониться получилось с десятого раза. И то только на рабочий. Сотовая связь тут почти не берет. «Большие Арбаты только на словах большие, - разводят руками местные. – Тут народу-то и 200 человек не наберется, глухомань».

- Я счастливчик? Да бросьте, - отмахивается Роман. – В соседнее поселение на велосипеде поеду, и то он ломается. Но здесь, правда, подфартило по-крупному.

На тропе, по которой шел Роман, неожиданно появился медведьФото: Михаил ФРОЛОВ

Человек городской, только полтора года назад перебрался из Абакана. Вместе с женой Кариной и дочкой Даной. Здесь же у них родилась еще одна малышка. Сейчас одной три, другой годик.

- Всегда хотели быть поближе к природе, - признается парень. – И переехали в деревню, где живут родители Карины. Знаете, не разочаровались нисколько. Мужской работы не боюсь – прошел училище, армию, служил в ПВО. Жена смотрит за дочками.

1 день

Четвертого сентября Роман вместе с тестем Василием Степановичем собрались в тайгу. За ягодой: брусники и черники сейчас море. Выдвинулись рано утром, километров за 20-30 от деревни.

Роман неделю бродил по тайгеФото: соцсети

Несмотря на солнечную погоду, оделись тепло. Бушлаты, утепленные штаны и сапоги. Тайга она такая, шутить не любит.

- Это было, когда я ходил в лес вообще, - откровенничает Роман. – Все шло своим чередом. Пособирали ягоду, заночевали в охотничьем шалаше. А назавтра отправились дальше.

2 день

- Как я заблудился? Тесть ушел вперед, на гору. Был от меня метрах в 300-500. Я – за ним. И тут прямо передо мной на тропе появился медведь. Крупный, метрах в семи. Головы на полторы выше меня. Напугался я страшно. Еще бы, столкнуться нос к носу с хищником в дикой природе!

Не знаю, что было бы, но зверь услышал самку глухаря. И кинулся на голос. Но не догнал, птица улетела. И он вернулся. Встал передо мной – принюхался. Развернулся… и пошел в ту сторону, куда надо мне. Почему? Может, запах человека ему не нравится.

А я от шока побежал в другую сторону. Сам не понял, как вскарабкался на березу, часа два на ней сидел. Думал, вдруг опять вернется.

… Но хищник больше не появился. Получается, пощадил человека дважды. По словам местных, осенью зверь нападает редко, он сыт, потому и миролюбив. Но откуда это было знать Роману?

Спустившись, мужчина осознал: кругом все чужое. Его еще немного потряхивало – надо было прийти в себя.

- Походил сначала кругами – ничего. Ни одного знакомого места. Потом решил найти самую высокую гору, чтобы подняться и понять, куда идти. Смутно надеялся, что медведи туда не явятся. Поднялся, кое-как сориентировался. Но был уже вечер. Пришлось ночевать прямо в лесу, под елкой. Без спичек, они отсырели, не смог развести костер. Хорошо, одет был тепло. Но… все равно было холодно и очень жутко.

3 и 4 дни

Подскочил рано утром – от холода. С собой – всего полбулки хлеба, и все. Желудок сводит от голода. Пробовал пожевать ягод – но от них есть хотелось еще больше.

- Стал отщипывать от «краюхи». Тогда еще не зал, что ее придется растянуть на три дня. Сидеть на месте было бессмысленно – осмотрелся и пошел вниз.

В какой-то момент ему на глаза попался ручей. Надо идти по берегу, смекнул Роман, куда-нибудь, да выведет. Все ручьи впадают в реки, а там должны быть населенные пункты.

Карина, жена РоманаФото: соцсети

- Буреломы, мошка, болота… Промок насквозь. И вдруг ближе к вечеру вижу: избушка. Старая, вся в прорехах, но хоть какая-то крыша над головой! Нашел какие-то тряпки, заткнул дыры в потолке, стенах. Из припасов в «доме» были только чай и соль, плюс кастрюли, чашки, ложки. Несколько коробков спичек, один из которых на мое счастье оказался сухим. Растопил печку с одной спички, грелся. У меня оставался только маленький кусочек хлеба. Тогда набрал грибов, выбрал знакомые – рыжики, сыроежки. Сварил в котелке на печке, посолил. Так и прожил два дня. Ждал, пока вещи совсем высохнут.

5-6 день

Однажды, когда снова пошел за грибами, Роман заметил тропу. Свежую, натоптанную. Бросился по ней, а она привела к лесной дороге. Шел весь день, пока не стемнело, начал накрапывать дождь. И тут – он глазам своим не поверил – снова лесная избушка.

- А там и печка, и припасы. Каша в консервах. Думаю: сейчас поем, посплю и уйду. Сейчас-сейчас. Но на заре услышал вой волков. Это был просто кошмар. И тогда… До этого я в Бога не верил. А здесь начал молиться, даже вспомнил «Отче наш». Становилось легче, уходили дурные мысли, что вдруг медведь может выскочить или волк. После такого, думаю, можно и покреститься. А волков я слышал дважды – в первый день, когда заблудился, и тогда, в избушке.

Двое суток, как в западне. Дождь хлестал, да еще волки. Но, в конце концов, решился: выхожу.

7 день

И совпадение: на следующий день лить перестало. Отыскал ту же тропу, шел и шел по ней несколько часов.

- И вдруг – двое на лошадях – мне навстречу наряд МЧС. – Столько эмоций! Сами сели на одну, меня посадили на другую и в деревню. А на окраине меня уже жена встречала, плакала: «Ночами не спала. Пыталась уснуть, но как будто веки кто-то держал. Все думала, как ты один, в тайге». В больницу меня не повезли – ветками исцарапало, но клещи не садились. Я был в порядке. Спал, как убитый, без кошмаров. Увидел детей – и все как рукой сняло. Старшая дочь сразу в тарелку картошки положила: «Это папе!».

Потом ему сказали: от деревни ушел на 30-40 километров. Чтобы вернуться, надо было перевалить через несколько больших хребтов, а он наматывал круги.

Двое суток, как в западне, Роман провел в избушкеФото: соцсети

- До последнего верил, что доберусь домой. Даже ягоду из ведра не съел, она забродила, превратилась в кашу. Пойду ли я в лес еще? Конечно, за грибами, за ягодами! Нам, деревенским, без этого нельзя. Только тестя попрошу, чтобы научил ориентироваться.

ВАЖНО

Наталья Антонова, специалист администрации Арбатского сельсовета:

Роман - счастливчик, однозначно. Выжил в тайге среди хищников. Кстати, дикий зверь, если он не подранок, не подойдет к человеку близко. Но бывает и другое: зверь, который сталкивался с человеком, может напасть.

Так что мужчине грозила реальная опасность, тем более он плохо знал тайгу. Даже местным здесь очень страшно отходить далеко.

Зверь подходит близко. На днях в 30 километрах от деревни медведь теленка задрал. У нас же скот далеко уходит на выпасы. Волки тоже могут близко подойти к поселениям.

Когда пропал Роман, у нас тут же создали поисковую группу. Несколько человек на конях выходили на поиски. Местные жители, охотники, спасатели.

Нам говорили, он ушел в пределах 30-50 километров. Это от того места, где они были. А от деревни – километров за 60-70.

Парню повезло, что выбрался живым. У нас были случаи, когда люди пропадали, терялись и не возвращались. Есть и болота, труднопроходимые места. Бывает, и техника тонет. Трактор-трелевочник до половины как-то ушел в болото.

Клещи, мошка везде, комары. Все присутствует. Мы очень переживали, зная ситуацию. Тайга есть тайга.