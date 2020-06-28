Невероятный удар молнии сняли на видео в Красноярском крае

28 Июнь 2020 2020-06-28T07:52:32+03:00

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Мощнейший удар молнии попал на видео в Уярском районе Красноярского края. По данным паблика «Сводка24», 26 июня здесь была гроза: грохотал гром, лил дождь.

В тот самый момент в лесу были несколько очевидцев. Один из них вел съемку, и разбушевавшаяся стихия подкинула несколько эффектных кадров.

Мощнейший удар молнии в нескольких метрах от человека (26.06.2020 Уярский района Красноярский край). . Видео: паблик "Сводка24".

Буквально в нескольких шагах от мужчины молния ударила в дерево. И срубила за секунду – огромная ель рухнула, как подкошенная.

- Ничего себе, как повалила молния только что! – не может скрыть своих эмоций мужчина. – Е-мое, вот это прико-о-ол!

Окажись чуть ближе, молния могла грозить и ему. Благо обошлось. Но видео получилось впечатляющее.

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Днем 20 июня над прошли ливни с грозой. Москвич Иван Долгостоев рассказывает, что сходил в офис, а после зашел в парк Коломенское. Дождь еще не начался, из-за полуденного зноя мужчина хотел съесть мороженное.

— Пока искал — начался дождь,а я не вооружен зонтом. Думаю: «Когда я последний раз мог себе позволить погулять под дождем, промокнуть и быть счастливым от этого?». И вот оно, удачное стечение обстоятельств. Я бы назвал это подарком судьбы, — рассказывает Иван.

В 30 метрах от москвича шла парочка под зонтом. Вдруг грохот — ударила молния (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU