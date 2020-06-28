Невероятный удар молнии сняли на видео в Красноярском крае
Мощнейший удар молнии попал на видео в Уярском районе Красноярского края. По данным паблика «Сводка24», 26 июня здесь была гроза: грохотал гром, лил дождь.
В тот самый момент в лесу были несколько очевидцев. Один из них вел съемку, и разбушевавшаяся стихия подкинула несколько эффектных кадров.
Мощнейший удар молнии в нескольких метрах от человека (26.06.2020 Уярский района Красноярский край). . Видео: паблик "Сводка24".
Буквально в нескольких шагах от мужчины молния ударила в дерево. И срубила за секунду – огромная ель рухнула, как подкошенная.
- Ничего себе, как повалила молния только что! – не может скрыть своих эмоций мужчина. – Е-мое, вот это прико-о-ол!
Окажись чуть ближе, молния могла грозить и ему. Благо обошлось. Но видео получилось впечатляющее.
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Днем 20 июня над прошли ливни с грозой. Москвич Иван Долгостоев рассказывает, что сходил в офис, а после зашел в парк Коломенское. Дождь еще не начался, из-за полуденного зноя мужчина хотел съесть мороженное.
— Пока искал — начался дождь,а я не вооружен зонтом. Думаю: «Когда я последний раз мог себе позволить погулять под дождем, промокнуть и быть счастливым от этого?». И вот оно, удачное стечение обстоятельств. Я бы назвал это подарком судьбы, — рассказывает Иван.
В 30 метрах от москвича шла парочка под зонтом. Вдруг грохот — ударила молния (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU