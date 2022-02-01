В красноярский самолет ударила молния при заходе на посадку в Сочи

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В самолет, летевший из Красноярска в Сочи 30 января, ударила молния. Как сообщает пресс-служба компании «Аэродинамика», управляющая аэропортом в Сочи, посадка прошла благополучно.

Оказалось, что удар молнии пришелся по корпусу во время посадки, но этот факт остался незамеченным. Посадка прошла в штатном режиме, следы ЧП заметили уже в ангаре на осмотре воздушного судна специалисты линейной станции.

Сейчас самолет временно отстранен от полетов, вернется ли воздушное судно к выполнению регулярных пассажирских рейсов – пока неизвестно. В пресс-службе аэропорта отмечают, что во время удара молнии никто не пострадал, а пассажиров отправили на резервном борту.

Напомним, что это не первый случай, когда в красноярские самолеты попадала молния. 26 мая 2020 года молния угодила прямо в нос приземлявшегося Ан 124-100 компании «Волга-Днепр». От удара нос самолета буквально вогнулся вовнутрь, а вокруг облупилась краска. Несмотря на повреждения, посадка прошла без ЧП, все обошлось.

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Молния попала в грузовой самолет, заходивший на посадку в аэропорт Красноярска. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе воздушной гавани. (подробнее)