Хоккеист Александр Семин: Идея прощального матча пришла в бане

Александр Семин на пресс-конференции Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Семин не просто уроженец Красноярска, он вернулся в родной город после завершения спортивной карьеры и планирует заниматься местной командой «Сокол», с которой когда-то начинал свою карьеру. И хотя он не любит повышенного внимания к своей персоне, идея прощального матча принадлежит именно ему:

- Были с другом в бане и там появилась идея устроить игру, пригласить друзей и порадовать болельщиков.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто именно из друзей приедет – главная интрига предстоящего события. До него осталось буквально три дня, а списка до сих пор нет.

Точно будут Александр Овечкин и Сергей Ломанов!

- На Матч мировых звезд хоккея в Красноярск приедут 9 чемпионов мира, 4 обладателя кубка Стенли и 5 обладателей кубка Гагарина. Никогда столько титулованных хоккеистов не приезжало в наш край, - отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

- Овечкин, Дацюк, Семин. А остальное все увидите на арене, - коротко ответил сам Александр Семин.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако ранее сообщалось, что в списке приглашенных Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Арсений Грицюк, Данис Зарипов и другие известные хоккеисты.

- У многих спортсменов может просто не получится приехать в силу жизненных обстоятельств, - объясняет такую секретность Семин. – Многие прилетят 30 утром и улетят сразу после матча.

Точно будет Александр Овечкин. Он прилетает в Красноярск к другу Семе уже не в первый раз. В интервью sports.ru он рассказал: «Я знаю, что Красноярск – хоккейный край. Мы один раз с Сашей пошли в лес, глухая тайга, избушка, рядом – магазин. И нас узнали даже там!»

Еще одна интрига: в хоккейном матче примут участие и звезды других видов спорта. Имен тоже пока нет, но точно известно, на лед выйдет самый титулованный хоккеист мира красноярец Сергей Ломанов-младший, десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом, нападающий красноярского «Енисея», любимец красноярских болельщиков.

Фото: kraysport.ru

Этот матч сам виновник торжества считает одним из самых важных в своей карьере, волнуется и не знает, как все пройдет. Зато по поводу планов на жизнь уже определился:

- Буду и дальше играть в хоккей, но только уже на любительском уровне, развивать хоккей в Красноярске, в первую очередь – детский хоккей.

Билет в обмен на однокомнатную квартиру

С самого начала было понятно, что на прощальный матч Семина захотят прийти большинство жителей миллионного Красноярска, оно и понятно: земляк, звезда, чемпион, который вернулся домой, отвергнув заграничные возможности словами «что мне там делать?».

Проблема в том, что самый большой ледовый дворец Красноярска вмещает всего 7 тысяч зрителей.

- Из 7 тысяч билетов 1,5 тысячи отданы детским хоккейным школам края. Но даже этого недостаточно, чтобы ребята из разных городов могли увидеть матч. Остальные билеты пошли в продажу, — рассказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Александр Семин в составе "Сокола" в 2012 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Продажу билетов разделили на три этапа. Надо ли говорить, что они заканчивались за несколько минут? Надо ли пояснять, что предприимчивые люди скупали их десятками и потом предлагали по завышенной цене?

И все законно: ограничить продажу билетов в одни руки невозможно.

Рекордная цена у перекупщиков: 1 500 000 рублей либо обмен на однокомнатную квартиру.

Сейчас, когда до матча остаются считанные дни, стоимость билетов находится в пределах от 5 до 25 тысяч рублей (официальная цена от 1 до 5 тысяч).

И, кстати, по инициативе Александра Семина часть средств, полученных от продажи билетов, будет направлена детям из следж-хоккейной команды.

Александр Семин и министр спорта края Денис Петровский. Фото: kraysport.ru

Наша справка

Александр Сёмин родился 3 марта 1984 года в Красноярске. С детства увлекался хоккеем, играл за красноярскую юношескую команду «Сокол».

В 19 лет впервые сыграл на чемпионате мира 2003 года. Стал двукратным чемпионом мира (2008, 2012). Заслуженный мастер спорта России (2009). Много лет выступал в НХЛ. Его прощальный матч с участием звезд мирового спорта состоится 30 июня в Красноярске.

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