Пришлось бежать: в Красноярске незнакомец преследовал маленькую девочку

В Красноярске маленькая девочка смогла убежать от навязчивого незнакомца. Фото: стоп-кадр видео

В Красноярске маленькую девочку напугал незнакомец. Мужчина навязчиво преследовал ребенка, которого заприметил на детской площадке. Видео произошедшего попало на уличную камеру.

Случилось все во дворе дома на улице 60 лет образования СССР, 20, как сообщает местный паблик «Наш мкр. Солнечный. Красноярск». В ролике видно, что ребенок качается на качеле, пару минут за девушкой со скамейки наблюдает мужчина. Потом он подходит к ребенку и аккуратно останавливает качелю.

Малышка, которую, очевидно, родители научили не общаться с незнакомцами, начала постепенно отступать и поспешила в подъезд. Мужчина последовал за ней и девочка это заметила. Чувствуя опасность, ребенок побежал в сторону сидящих неподалеку бабушек. Они-тот и вступились за перепуганную школьницу.

Видео с камеры сразу же было отправлено в полицию. Сейчас мужчина задержан.

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