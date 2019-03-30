Снял штаны и показал детям гениталии. Извращенец под видом родителя проник в норильскую школу

Этот шокирующий случай произошел на днях в одной из школ Норильска (Красноярский край). Притворившись отцом одного из учеников, в здание прошел мужчина. Спустил штаны и показал свое «хозяйство» детям, сообщили сразу в нескольких местных пабликов.

Кадры видео, появившегося в соцсетях, действительно шокируют. Извращенец стоит прислонившись к стене в полутемном коридоре. Буквально в шаге от находящихся в холле школьников. И, выждав удобный момент, стягивает штаны.

norilsktoday Эксгибиционист в школе Норильска

- Две девочки, а потом мальчик отходят, но… не пугаются, не кидаются к учителям, - обсуждают в соцсетях. – Большинство детей спокойно ходит рядом. Как такое может быть?

- Я в этой школе училась, - включается в диалог одна из бывших учениц. – В наше время без сменки-то в школу не пускали. А сейчас что творится?! Круто охрана работает.

... Накануне, 29 марта, стало известно: подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если вина мужчины будет доказана, ему светит до 20 лет.

Прокуратура взяла дело под особый контроль. Кроме того, обязательно проверят: как извращенца вообще могли пустить к детям? Виновных обещают наказать.