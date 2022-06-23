После убийства положил на кровать и укрыл одеялом: в Красноярском крае мужчина зарезал своего приятеля в пьяном угаре

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В Шарыповском районе Красноярского края 51-летний мужчина в пьяном угаре зарезал своего 69-летнего приятеля. Как рассказали в пресс-службе Следственного Комитета, толчком к убийству послужил скандал между мужчинами. Один обвинил другого в маргинальном образе жизни.

Убийство произошло в ночь с 20 на 21 июня в деревне Новокурск. Мужчины устроили небольшое застолье, сильно перебрали с алкоголем. Слово за слово и вот один уже предъявляют другому, что он не правильно живет. Ведет маргинальный образ жизни и не работает. Это задело 51-летнего мужчину и он схватился за кухонные нож. Один удар в область груди слева и его приятель скончался на месте.

После убийства, осознав, что он натворил, житель Шарыповского района перетащил тело приятеля на кровать, укрыл его одеялом и сбежал.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об аресте. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается

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