Обвинившую мужа в педофилии жительницу Красноярского края нашли мертвой в лесу. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Северо-Енисейского района Татьяна А. пропала три дня назад. Оставила записку для своей свекрови на тетрадном листке. Вовсю винилась в том, что оклеветала своего мужа: «Он не виновен. Как мне жить дальше, не могу так больше. Простите, моя ложь меня и убила». Муж Татьяны в настоящее время находится в СИЗО, его обвиняют по тяжкой статье, связанной с развратными действиями в отношении их малолетней дочери.

Тело женщины нашли 20 июня, в лесу, неподалеку от автозаправки. Без признаков насильственной смерти. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в региональном следкоме. Но сразу предупредили: без подробностей, нужно дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы говорить о причинах смерти.

История, которая стоит за событиями последних дней, неоднозначная. Пару месяцев назад «Комсомолка» пообщалась с Татьяной. Женщина рассказывала подробности, как все произошло, настаивала на том, что оклеветала мужа из ревности. Даже пошла в полицию и написала чистосердечное признание, но безрезультатно – следователь, который вел дело, якобы, даже не стал ее слушать. Как же было все на самом деле?

Познакомила сестра

Татьяна родом из Иркутской области, вышла замуж и переехала к мужу в Красноярский край. Поначалу все было хорошо, но пару лет назад муж вынужденно сменил работу. И на новом месте у него, как заподозрила женщина, случился роман:

- Чувствую, он начал от меня что-то скрывать, - рассказала Татьяна. – Я его пытаю, он молчит, а вид у него, как у нашкодившего кота. А однажды говорит: «Танька, чувствую, что я под старость лет изменю тебе». Я обиду в себе затаила, на душе кошки скребут, но поначалу вида не подала. А потом нашла в его телефоне переписку с другой женщиной. Он предлагал ей стать любовниками. Это было в декабре прошлого года.

- Через неделю я позвонила свекрови, она сказала, что не хочет со мной разговаривать. Потом я попала в больницу, а после выписки через 8 дней снова позвонила свекрови. Теперь она ответила: «Приезжай, будете с внучкой жить у меня. Надо моего сына вытаскивать». И деньги на билеты мне выслала. Я приехала и встретилась с адвокатом, которого наняла свекровь.Продолжаем со слов женщины. Она была настолько обижена, что хотела уехать на родину, где ей, как сироте, была выделена квартира от государства. Муж не отпускал. И тогда она шепнула своей сестре (та как раз приехала в гости), что муж сознательно, с умыслом показывался перед девочкой в неподобающем виде. Она рассчитывала, что за это мужа лишат родительских прав и он от них отстанет. Но не тут-то было: сестра проговорилась участковому, участковый сообщил в следком – и 25 января этого года мужа задержали. А Татьяна собралась и быстро укатила вместе с сестрой в Иркутскую область.

«Не виноватый он»...

А дальше женщина поняла, что сделала большую ошибку, решила ее исправить. Да, осознавала, что ей за дачу ложных показаний грозит уголовная ответственность, даже реальный срок. Тем не менее, поехала в полицию, написала заявление, во всем призналась.

В распоряжении «КП» есть протокол допроса Татьяны. Не все то, что в нем написано, можно публиковать, там есть личные моменты, которые напрямую не касаются уголовного дела.

Вот непосредственно ее версия случившегося (подчеркиваем: именно ее, не следователей). 7 или 8 ноября 2021 года семья была дома. Мужчина наколол дров, потом сел за стол, приложился к бутылке. Набравшись изрядно, скомандовал жене: «Принеси дров, не видишь – печь прогорает». Сам не пошел – шатался, боялся, что с этими дровами завалится в сугроб. Татьяна вышла. А когда вернулась с охапкой дров, увидела, что муж стоит полураздетый, а из комнаты на него смотрит перепуганная дочка. Все сводилось к тому, что мужчина перебрал и не понимал, где находится, принял коридор за туалет. Татьяна забрала дочь и ушла из дома к подруге.

Вопрос следователя: «Почему вы сразу не сообщили о том, что говорите неправду?» Ответ: «Не знаю. У меня была одна ночь на раздумье. К тому же сестра сказала, что если я пойду на попятную, то мне будет только хуже. А на следующий день меня вызвали в город Енисейск к следователю. И там я дала показания. Таким образом, я оклеветала своего супруга, слов «доча, будешь» он не говорил, специально ей ничего не показывал. Я этого не видела и не слышала».

Между тем…

Почему же «самопожертвование» молодой женщины не приняли? Потому что сам мужчина во всем признался на допросах, с самого начала. Следователи нередко встречаются с подобным, когда подозреваемые или свидетели сначала с перепугу выкладывают правду, как на духу. Потом осмысливают, чем это грозит, и идут на попятную. И начинается: жены защищают своих мужей «ничего не было». А Татьяна даже согласна была на себя все грехи взвалить, лишь бы его отпустили. Не было ли это давлением со стороны родственников мужа? Все это проверяется.

Что касается девочки, она сейчас под присмотром бабушки.