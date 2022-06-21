В Хакасии 14-летний подросток в пьяном угаре устроил смертельное ДТП

Фото: ГИБДД

В Хакасии 14-летний подросток в пьяном угаре решил прокатиться на маминой машине и устроил смертельное ДТП. Как рассказали в ГИБДД, парень не смог справиться с управлением авто – легковушка улетела в кювет и опрокинулась. 20-летняя пассажирка выжила, а вот сам юный автолюбитель погиб.

Все произошло около 4 часов утра 21 июня. Мама подростка накануне вечером устроила посиделки со своей подругой. Женщины много выпили и решили напоить 14-летнего мальчишку. Школьник выпил вина, самогона и серьезно захмелел. А под утро ему взбрело в голову прокатиться со старшей подружкой на маминой машине. Разбудив напившуюся женщину, он узнал, где лежат ключи, и отправился колесить по трассе. Не пристегнутый и лихача на дороге. Трагедия произошла на 309 километре автодороги «Абакан – Ужур – Шира – Троицкое».

Тело подростка нашли под улетевшей в кювет машиной. Он вылетел через лобовое стекло. 20-летняя пассажирка, к счастью, не пострадала.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД и полиции.

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