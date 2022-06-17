Сколько стоит пляжный отдых в Красноярске летом 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Июнь уже перешагнул через экватор и, несмотря на капризы погоды, пляжный отдых набирает обороты. С шумом и помпой открылся обновленный пляж-парк «Прищепка», уже на днях посетителей примет «Татышев-парк», оборудованный новейшими бассейнами.

Но с увеличением числа мест для купания, возросла и цена посещения. Тем более окунуться в природных водоемах для красноярцев рискованно. Роспотребнадзор пока не одобрил ни один пляж. Рассказываем, сколько стоит пляжный отдых в Красноярске летом 2022 года.

Фото: ИВАНОВА Диана

Пляж-парк «Прищепка»

Адрес: Садовая, 2Д;

Цена:

- Взрослые от 14 лет (на весь день): 1000 рублей;

- от 7 до 13 лет: 800 рублей;

- от 3 до 6 лет: 600 рублей.

- Взрослые от 14 лет (с 17:00 часов): 800 рублей;

- от 7 до 13 лет: 600 рублей;

- от 3 до 6 лет: 400 рублей.

Добавим, что детям необходимо предоставить свидетельство о рождении.

Территория в полтора раза больше Центрального парка, озеленение и четыре современных чистых бассейна разной вместимости. Полное благоустройство и безопасность.

Фото: ИВАНОВА Диана

Пляжный комплекс в «Татышев-парке»

Адрес: координаты 56.029639, 92.934725. Располагается на берегу протоки Енисея рядом с парковкой;

Цена:

- стандарт: шезлонг. Детям до 3 лет – бесплатно, детский билет до 14 лет – 840 рублей, для взрослых и детей от 14 лет – 1200 рублей. С 15:00 и с 18:00 стоимость билетов снижается;

- комфорт: шезлонг с матрасом, столиком и зонтом. Детям до 14 лет – 1100 рублей, для взрослых – 1500 рублей.

Пляжный комплекс включает в себя территорию в 1,5 га. В нем помещаются три бассейна: детский, средний и взрослый. Кроме того, для посетителей будут работать три фудкорта, кабинки для переодевания и хранения вещей, уличный душ и детская площадка.

Пляжный комплекс «Мираж»

Адрес: Сибирская, 92/1 (территория «Бобрового лога»);

Цена:

- Весь день: 1800 рублей (для детей от 5 до 14 лет – 1250 рублей);

- 3 часа: 1200 рублей (для детей от 5 до 14 лет - 700 рублей);

- VIP на весь день: 2500 рублей;

- VIP на три часа: 1700 рублей.

Доплата за 1 час в стандарте – 500 рублей (для детей от 5 до 14 лет – 350 рублей);

Доплата за 1 час в VIP – 700 рублей.

Посетителям предоставляются подогреваемый бассейн, шезлонги, зонтики на трёх ярусах у бассейна и в дополнительной пляжной зоне, раздевалки, душевые и туалеты, автоматические камеры хранения, прокат полотенец.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Комплекс бассейнов «Ривьера»

Адрес: 78-й Добровольческой бригады, 14И/4;

Цена:

- На 3 часа — 600 рублей;

- С 18:00 — 500 рублей;

- На весь день — 1000 рублей.

Самый географически доступный комплекс. Сразу три подогреваемых бассейна, и ехать за тридевять земель не нужно. Все в самом центре Взлетки. А для детей до 5 лет посещение абсолютно бесплатно.

Комплекс бассейнов в «Парке Гагарина» «Океан»

Адрес: проспект Свободный, 34/7;

Цена:

- На весь день – 900 рублей (для детей от 3 до 9 лет – 600 рублей);

- На 2 часа – 500 рублей (для детей от 3 до 9 лет – 300 рублей);

- На 3 часа – 600 рублей (для детей от 3 до 9 лет – 400 рублей).

Кроме того, есть филиал «Океана» в Белых Росах (улица Полтавская, 38/15).

Гостей парка ждут 3 бассейна, ресто-бар и зеленая территория вокруг. Без шезлонгов и зонтиков посетителей, само собой, не оставят.

Дрокино парк

Адрес: Дрокино, Емельяновский район, ул. Монамур, 1.

Цена:

- Выходные с 10:00 до 16:00 без шезлонга — 600 рублей (500 – для детей от 3 до 7 лет);

- Выходные с 16:00 до 21:00 без шезлонга — 450 рублей (400 – для детей от 3 до 7 лет);

- Выходные с 10:00 до 16:00 с шезлонгом — 800 рублей (500 – для детей от 3 до 7 лет);

- Выходные с 16:00 до 21:00 с шезлонгом — 600 (рублей 400 – для детей от 3 до 7 лет).

- Будние с 10:00 до 16:00 без шезлонга — 500 рублей (400 – для детей от 3 до 7 лет);

- Будние с 16:00 до 21:00 без шезлонга — 350 рублей (300 – для детей от 3 до 7 лет);

- Будние с 10:00 до 16:00 с шезлонгом — 650 рублей (400 – для детей от 3 до 7 лет);

- Будние с 16:00 до 21:00 с шезлонгом — 450 рублей (300 – для детей от 3 до 7 лет);

Для любителей загородного отдыха подойдет. Без городской суеты и на свежем воздухе можно окунуться в большом бассейне, параллельно любуясь сибирской природой.

Эко-парк «Адмирал»

Адрес: Дивногорск, залив Шумиха, 3/2;

Цена:

- с понедельника по четверг: 1800 рублей (для детей – 1200 рублей);

- с пятницы по понедельник: 1500 рублей (для детей – 1000 рублей).

Настоящий загородный отдых на берегу Красноярского водохранилища. Два теплых открытых бассейна с шезлонгами и зонтиками в живописном месте.

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