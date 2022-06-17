Сколько стоит пляжный отдых в Красноярске летом 2022 года
Фото: Мария ЛЕНЦ
Июнь уже перешагнул через экватор и, несмотря на капризы погоды, пляжный отдых набирает обороты. С шумом и помпой открылся обновленный пляж-парк «Прищепка», уже на днях посетителей примет «Татышев-парк», оборудованный новейшими бассейнами.
Но с увеличением числа мест для купания, возросла и цена посещения. Тем более окунуться в природных водоемах для красноярцев рискованно. Роспотребнадзор пока не одобрил ни один пляж. Рассказываем, сколько стоит пляжный отдых в Красноярске летом 2022 года.
Фото: ИВАНОВА Диана
Пляж-парк «Прищепка»
Адрес: Садовая, 2Д;
Цена:
- Взрослые от 14 лет (на весь день): 1000 рублей;
- от 7 до 13 лет: 800 рублей;
- от 3 до 6 лет: 600 рублей.
- Взрослые от 14 лет (с 17:00 часов): 800 рублей;
- от 7 до 13 лет: 600 рублей;
- от 3 до 6 лет: 400 рублей.
Добавим, что детям необходимо предоставить свидетельство о рождении.
Территория в полтора раза больше Центрального парка, озеленение и четыре современных чистых бассейна разной вместимости. Полное благоустройство и безопасность.
Фото: ИВАНОВА Диана
Пляжный комплекс в «Татышев-парке»
Адрес: координаты 56.029639, 92.934725. Располагается на берегу протоки Енисея рядом с парковкой;
Цена:
- стандарт: шезлонг. Детям до 3 лет – бесплатно, детский билет до 14 лет – 840 рублей, для взрослых и детей от 14 лет – 1200 рублей. С 15:00 и с 18:00 стоимость билетов снижается;
- комфорт: шезлонг с матрасом, столиком и зонтом. Детям до 14 лет – 1100 рублей, для взрослых – 1500 рублей.
Пляжный комплекс включает в себя территорию в 1,5 га. В нем помещаются три бассейна: детский, средний и взрослый. Кроме того, для посетителей будут работать три фудкорта, кабинки для переодевания и хранения вещей, уличный душ и детская площадка.
Пляжный комплекс «Мираж»
Адрес: Сибирская, 92/1 (территория «Бобрового лога»);
Цена:
- Весь день: 1800 рублей (для детей от 5 до 14 лет – 1250 рублей);
- 3 часа: 1200 рублей (для детей от 5 до 14 лет - 700 рублей);
- VIP на весь день: 2500 рублей;
- VIP на три часа: 1700 рублей.
Доплата за 1 час в стандарте – 500 рублей (для детей от 5 до 14 лет – 350 рублей);
Доплата за 1 час в VIP – 700 рублей.
Посетителям предоставляются подогреваемый бассейн, шезлонги, зонтики на трёх ярусах у бассейна и в дополнительной пляжной зоне, раздевалки, душевые и туалеты, автоматические камеры хранения, прокат полотенец.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Комплекс бассейнов «Ривьера»
Адрес: 78-й Добровольческой бригады, 14И/4;
Цена:
- На 3 часа — 600 рублей;
- С 18:00 — 500 рублей;
- На весь день — 1000 рублей.
Самый географически доступный комплекс. Сразу три подогреваемых бассейна, и ехать за тридевять земель не нужно. Все в самом центре Взлетки. А для детей до 5 лет посещение абсолютно бесплатно.
Комплекс бассейнов в «Парке Гагарина» «Океан»
Адрес: проспект Свободный, 34/7;
Цена:
- На весь день – 900 рублей (для детей от 3 до 9 лет – 600 рублей);
- На 2 часа – 500 рублей (для детей от 3 до 9 лет – 300 рублей);
- На 3 часа – 600 рублей (для детей от 3 до 9 лет – 400 рублей).
Кроме того, есть филиал «Океана» в Белых Росах (улица Полтавская, 38/15).
Гостей парка ждут 3 бассейна, ресто-бар и зеленая территория вокруг. Без шезлонгов и зонтиков посетителей, само собой, не оставят.
Дрокино парк
Адрес: Дрокино, Емельяновский район, ул. Монамур, 1.
Цена:
- Выходные с 10:00 до 16:00 без шезлонга — 600 рублей (500 – для детей от 3 до 7 лет);
- Выходные с 16:00 до 21:00 без шезлонга — 450 рублей (400 – для детей от 3 до 7 лет);
- Выходные с 10:00 до 16:00 с шезлонгом — 800 рублей (500 – для детей от 3 до 7 лет);
- Выходные с 16:00 до 21:00 с шезлонгом — 600 (рублей 400 – для детей от 3 до 7 лет).
- Будние с 10:00 до 16:00 без шезлонга — 500 рублей (400 – для детей от 3 до 7 лет);
- Будние с 16:00 до 21:00 без шезлонга — 350 рублей (300 – для детей от 3 до 7 лет);
- Будние с 10:00 до 16:00 с шезлонгом — 650 рублей (400 – для детей от 3 до 7 лет);
- Будние с 16:00 до 21:00 с шезлонгом — 450 рублей (300 – для детей от 3 до 7 лет);
Для любителей загородного отдыха подойдет. Без городской суеты и на свежем воздухе можно окунуться в большом бассейне, параллельно любуясь сибирской природой.
Эко-парк «Адмирал»
Адрес: Дивногорск, залив Шумиха, 3/2;
Цена:
- с понедельника по четверг: 1800 рублей (для детей – 1200 рублей);
- с пятницы по понедельник: 1500 рублей (для детей – 1000 рублей).
Настоящий загородный отдых на берегу Красноярского водохранилища. Два теплых открытых бассейна с шезлонгами и зонтиками в живописном месте.
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