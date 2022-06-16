Новые бассейны на острове Татышев в Красноярске летом 2022: когда откроются, цены. Фото: vk.com/ostrovtatyshev
Новые бассейны на острове Татышев в Красноярске открываются 26 июня. В пресс-службе «Татышев-парка» рассказали о ценах и раскрыли, что ждет посетителей.
Техническое открытие новых бассейнов на Татышеве состоится уже 18 июня. Что это значит? Работы уже фактически готовы, подрядчику предстоит закончить нюансы, но уже можно будет позагорать и искупаться.
А вот 18 июня в «Татышев-парке» пройдет уже торжественное открытие бассейнов. Все как положено: с музыкой, праздничной программой и конкурсами.
Так что ждет посетителей острова?
– три бассейна с подогревом, температура воды - 26-30 градусов;
– два фудкорта с едой и напитками;
– кабинки для переодевания и хранения вещей;
– туалеты;
– уличный душ;
– детская площадка;
– зона отдыха с шезлонгами.
Пляжный комплекс включает в себя территорию в 1,5 га. В нем помещаются три бассейна: детский, средний и взрослый (25 в длину, между прочим).
Цены на билеты в бассейны на острове Татышев в Красноярске летом 2022
Предусмотрено два тарифа:
- стандарт: шезлонг. Детям до 3 лет – бесплатно, детский билет до 14 лет – 840 рублей, для взрослых и детей от 14 лет – 1200 рублей. С 15:00 и с 18:00 стоимость билетов снижается;
Фото: vk.com/ostrovtatyshev
- комфорт: шезлонг с матрасом, столиком и зонтом. Детям до 14 лет – 1100 рублей, для взрослых – 1500 рублей.
Фото: vk.com/ostrovtatyshev
Напомним, что в Красноярске в июне также открылся парк «Прищепка». Там тоже предусмотрена почти безграничная территория для прогулок, а также 4 бассейна разных размеров.
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