Новые бассейны на острове Татышев в Красноярске летом 2022: когда откроются, цены. Фото: vk.com/ostrovtatyshev

Новые бассейны на острове Татышев в Красноярске открываются 26 июня. В пресс-службе «Татышев-парка» рассказали о ценах и раскрыли, что ждет посетителей.

Техническое открытие новых бассейнов на Татышеве состоится уже 18 июня. Что это значит? Работы уже фактически готовы, подрядчику предстоит закончить нюансы, но уже можно будет позагорать и искупаться.

А вот 18 июня в «Татышев-парке» пройдет уже торжественное открытие бассейнов. Все как положено: с музыкой, праздничной программой и конкурсами.

Так что ждет посетителей острова?

– три бассейна с подогревом, температура воды - 26-30 градусов;

– два фудкорта с едой и напитками;

– кабинки для переодевания и хранения вещей;

– туалеты;

– уличный душ;

– детская площадка;

– зона отдыха с шезлонгами.

Пляжный комплекс включает в себя территорию в 1,5 га. В нем помещаются три бассейна: детский, средний и взрослый (25 в длину, между прочим).

Цены на билеты в бассейны на острове Татышев в Красноярске летом 2022

Предусмотрено два тарифа:

- стандарт: шезлонг. Детям до 3 лет – бесплатно, детский билет до 14 лет – 840 рублей, для взрослых и детей от 14 лет – 1200 рублей. С 15:00 и с 18:00 стоимость билетов снижается;

Фото: vk.com/ostrovtatyshev

- комфорт: шезлонг с матрасом, столиком и зонтом. Детям до 14 лет – 1100 рублей, для взрослых – 1500 рублей.

Фото: vk.com/ostrovtatyshev

Напомним, что в Красноярске в июне также открылся парк «Прищепка». Там тоже предусмотрена почти безграничная территория для прогулок, а также 4 бассейна разных размеров.

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