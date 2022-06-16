Затопило улицы, протекают крыши домов: по Красноярску прошел сильнейший ливень и град с грозой

На Красноярск обрушились ливень и град. Фото: КУЗНЕЦОВА Олеся

Днем 16 июня на Красноярск и его окрестности обрушились ливень и град. Пользователи соцсетей делятся снимками стихии и ее последствий.

Потом на Взлетке. Фото: КУЗНЕЦОВА Олеся

Прогноз погоды на 16 июня не сулил ничего хорошего. Красноярцам обещали ливень с градом, и как бы все хотели, чтобы синоптики ошиблись, прогноз сбылся на все сто.

Тут и ливень, и град, и гроза. Обошлось без ветра, но легче от этого не стало.

Потоп в Солнечном. Фото: КОРНИЛОВА София/ vk.com/krsk_solnechnyi

Красноярск топит регулярно, после ливня на улицу можно выходить только если вы любитель серфинга. Но сильнее всего пострадал микрорайон Солнечный – здесь мало того, что затопило больше прочих, так еще и град выпал.

Град в Солнечном. Фото: vk.com/kras_sunn

Причем гроздья града были не маленькими, как обычно, а вполне себе размером больше перепелиного яйца. За городом – еще больше.

Затяжной дождь не привел к массовым пробкам, хотя несколько ДТП все-таки произошло. Сейчас в Красноярске по данным 2GIS лишь 6-балльные пробки. Хуже всего ситуация, традиционно, в центре города.

Более того, красноярцы пожаловались, что после ливня у них начал протекать потолок в квартирах. Печальная, но традиционная ситуация на 78-й Добровольческой бригады. Это одна из самых, если не самая проблемная, улиц города во время ливней.

Протек потолок в квартире. Фото: vk.com/kras_sunn

Там налило буквально по пояс. Машины едва продвигались, через водную гладь. Людям пришлось буквально вручную спасать свои авто от воды.

Люди толкают застрявшую в воде машину. Фото: КУЗНЕЦОВА Олеся

Улица Добровольческой бригады после дождя. Фото: КУЗНЕЦОВА Олеся

И хоть ливень успокоился, дождь полностью не остановился, и, судя по прогнозу, в ближайшие часы прекращаться не собирается. Не изменится погода и завтра. Сейчас с последствиями стихии предстоит разобраться коммунальным службам.