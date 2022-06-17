В Красноярском крае ВАЗ-2110 проехал на красный и столкнулся с грузовым поездом

Фото: Транспортная прокуратура

В Красноярском крае неподалеку от станции Бошняково (Иланский район) произошло ДТП с грузовым поездом и ВАЗ-2110. Как рассказали в транспортной прокуратуре, водитель выехал на жд-пути во время красного сигнала светофора, а затем сбежал.

Авария произошла около 6 утра 17 июня на перегоне Солянка – Филимоново двухпутного электрифицированного участка Уяр – Иланская. Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в КрасЖД, автолюбитель на ВАЗ-2110 проехал на красный сигнал светофора по ЖД-переезду, оборудованному действующей автоматической сигнализацией прямо перед подъезжающим грузовым поездом.

Фото: Транспортная прокуратура

Машинист сразу заметил автомобиль, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось – расстояние было слишком маленьким для тормозного пути грузового состава.

- На движение поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Пострадавших нет. Повреждений железнодорожной инфраструктуры, схода подвижного состава, угрозы экологии нет. Автомобиль в результате столкновения был отброшен с пути, получил значительные повреждения, - пояснили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Водитель скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивают правоохранители. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что с начала 2022 года это уже 5 происшествие на жд-переездах. Во всех ситуациях были виноваты водители, грубо нарушившие правила дорожного движения.

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