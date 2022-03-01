Трое рабочих пострадали при обрушении породы в шахте «Денисовская» в Якутии

ОФ "Денисовская" Фото: УК Колмар

В Якутии на шахте «Денисовское» произошло обрушение породы, из-за чего пострадали трое рабочих. Как сообщает Следственный комитет, ЧП произошло ранним утром 28 февраля. Сейчас ведомство проводит проверку.

В СК отмечают, что незадолго до вывала породы на угледобывающей шахте, в регионе произошло землетрясение с амплитудой в 4,5 балла. Как сообщили в пресс-службе компании «Колмар», которой принадлежит шахта «Денисовская», это могло послужить причиной вывала угля с бортов горных выработок.

Во время ЧП пострадали трое работников шахты. К счастью, все отделались легкими травмами и ушибами. После оказания первой помощи госпитализация сотрудникам не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение. Угрозы их жизням и здоровью нет.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Были проведены необходимые осмотры, опросы и прочие следственные мероприятия. Проверка продолжается.

Отметим, что АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский» отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения в Центральной и Восточной частях. В Шахте "Денисовская" находится около 32,1 млн тонн запасов угля для подземных горных работ.

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