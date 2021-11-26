«Папа, господи, ты же пошел людей спасать…»: родные погибших горноспасателей при взрыве в шахте «Листвяжной» готовятся проститься с ними

Крупнейшее ЧП в России связанное с угольной добычей за последние 11 лет случилось в Кемеровской области 25 ноября. Взрыв в угольной шахте «Листвяжная» унес жизни десятков людей: под завалами погибли не только горняки, но и те, кто отправился их спасать – 5 горноспасателей во время спецоперации не смогли выбраться на поверхность.

У них у всех остались родные и близкие, которые сейчас готовятся попрощаться со своими любимыми мужчинами, героически погибшими в угольной шахте.

Рылов Алексей Витальевич, командир отделения военизированного горноспасательного взвода

Алексею Рылову было 55 лет, в горноспасательной части он прослужил ровно 18 лет – на службу он пришел в 2003 году. Его страничка в соцсетях заполнена десятками фото с работы – Алексей её очень любил и гордился службой. Снимки с коллегами во время дежурств – уставшие, в угольной пыли, но довольные спасатели… Несмотря на трудную работу, Алексей успевал жить для себя, заниматься рыбалкой, много путешествовать, проводить время с детьми и семьей.

Алексей Рылов фото:соцсети

Под жизнерадостными снимками уже стали появляться слова скорби. Друзья, сослуживцы и просто жители Кемеровской области выражают свои соболезнования.

Алексей Рылов фото:соцсети

«Комсомольской правде» удалось связаться с дочерью Алексея.

Диана рассказала, что её отец до того, как поступил на службу в горноспасательный взвод много лет проработал горняком, затем ушел, но шахта его не отпустила, он все равно возвращался туда, правда уже в качестве горноспасателя.

- Он всегда помогал всем, делал все, что было в его силах, иногда даже совершал невозможное. Очень добрый, отзывчивый, с большим и чутким сердцем. Любящий муж, отец и дедушка. Помимо нас, взрослых детей, у папы еще было трое внуков, - тепло отзывается об отце его дочь.

Алексей Рылов фото:соцсети

На странице у Дианы размещена всего одна фраза об отце, но она заставляет тело покрываться мурашками и глаза наполняться слезами.

«Папа, господи, ты же пошел людей спасать…»

Аникин Александр Константинович, респираторщик военизированного горноспасательного взвода, служил в ФГУП «ВГСЧ» с 2017 года

25 ноября со службы 33-летнего Александра дома ждала любимая жена и двое маленьких сыновей: старший недавно пошел в первый класс, а младшему нет еще и года.

Александр Аникикн с семьей фото: соцсети

Странички супругов еще недавно пестрели счастливыми семейными снимками – первое сентября, летние прогулки, детские фотосессии… На их фоне последняя запись жены горноспасателя просто рвет душу – «Прощание с Сашей состоится 27 ноября». Под местом и временем отпевания, солнечное фото, где живой и счастливый Александр в форме держит грамоту «лучший техник» и кубок. Комментарии закрыты.

Александр Аникин фото: соцсети

Мы связались с Анной, но жене погибшего горноспасателя очень тяжело и больно сейчас рассказывать о своем супруге. Поэтому публикуем выдержку из её поста двухлетней давности, в котором на годовщину свадьбы она рассказывает о характере Александра и говорит теплые слова своему мужу.

- Выходя замуж год назад, мы, конечно, не рассчитывали на замечательную и гладкую семейную жизнь. Мы оба знали - настигнут споры, ссоры, недопонимания и прочий набор стандартной семейной жизни. <…> Но мы два горячих кипятильника, что обжигают друг друга.<…> Я честно, не представляю себя без тебя и употребляю только «Мы». Несмотря на все невзгоды мы всегда засыпаем вместе, в обнимку, прижав свой нос в его шею(или он в мою). Несмотря на (иногда) всплывающие ссоры, мы не перестаём любить друг друга и стараться быть опорой и поддержкой во всем! Ты...всё что связанно с тобой и с нами..занимает в моем сердце огромнейшее место, обещаю там это хранить!

Носанчук Олег Анатольевич, помощник командира отряда военизированного горноспасательного взвода

53-летний Олег Носанчук был очень опытным спасателем. Служил в горноспасательном подразделении 27 лет, участвовал в спецоперациях на многих крупнейших авариях – среди его послужного списка Распадская, Ульяновская и Юбилейная шахты.

Олег Носанчук фото:соцсети

В день аварии один из его друзей написал пост, где отметил Олега, который начинается с таких строк:

«Я хочу, чтоб тебя стороной, обходила любая беда…»

На тот момент еще не было известно о гибели спасателя, но складывается ощущение, будто автор чувствовал что-то неладное – текст сопровождается подборкой песен «Ты не выжил, солдат», «Имена на небесах», «Забыть нельзя»…

Олег Носанчук фото:соцсети

Своих фото на страничке у Олега Носанчука не так много – но становится понятно, что его большой любовью, кроме работы, были мотоциклы и путешествия. Даже на фотографиях у друзей спасатель либо в форме, либо верхом на мотоцикле.

Бывшие коллеги горноспасателя рассказывают, что он был человеком с большой буквы.

Олег Носанчук фото:соцсети

- Он не просто человеком был, человечищем. Поэтому и работал в этой сфере, тут по-другому нельзя. Он отдавал себя без остатка работе, семье, друзьям. Очень любил жизнь и ценил её, хотя и рисковал на дежурствах ради других даже не раздумывая, - вспоминают об Олеге его товарищи.

Вместо послесловия

Среди погибших значатся еще два человека – 44-летний Земцев Евгений Викторович, респираторщик отряда военизированного горноспасательного взвода и 56-летний Назаров Андрей Викторович, респираторщик отряда военизированного горноспасательного взвода. К сожалению, найти информацию о них пока не удалось.

Изначально считалось, что в шахте навсегда осталось не 5, а 6 горноспасателей – среди погибших числился 51-летний врач, помощник командира взвода Заковряшин Александр Анатольевич. Но каким-то чудом горноспасатель смог выбраться из-под завалов и выйти самостоятельно. Сейчас его состояние средней тяжести, Александр в сознании, но нуждается в помощи врачей.

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