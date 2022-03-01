Завершается подготовка к Красноярскому экономическому форуму

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18-ый Красноярский экономический форум «Сибирь: ЭКОномика будущего» пройдет в комбинированном онлайн и офлайн формате, который впервые применили в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Этот формат позволяет привлекать экспертов и участников независимо от расстояний и существенно увеличивать их количество. Если в обычном офлайн-формате КЭФ ежегодно принимал около 5 тысяч участников, то в 2021 году благодаря онлайн-площадкам их стало больше в три раза, около 15 тысяч!

- Интерес к форуму настолько большой, что в субботу, 26 февраля, мы были вынуждены остановить регистрацию участников, - говорит Сергей Верещагин, заместитель председателя Правительства Красноярского края. – В программе форума более 40 различных событий, в которых примут участие около 400 спикеров и среди них эксперты из 20 стран. В форуме примут участие половина российских регионов, в том числе приедут 10 делегаций. Готовится подписание 32 соглашений, в их числе более десяти между крупными российскими компаниями. Общая сумма этих соглашений 80 миллиардов рублей – это больше, чем обычно. Среди них строительство «Красноярск-Сити», логистический комплекс в Емельяновском районе, освоение и реконструкция Хатанги и другие.

Об особенностях КЭФ-2022 рассказал Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири:

- Мы готовим три роуд-шоу. Это традиционное роуд-шоу комплексных инвестиционных проектов «Енисейской Сибири», еще два пройдут впервые. Крупнейшие компании презентуют свои проекты в сфере экологии. Также впервые пройдет роуд-шоу проектов в рамках 400-летия основания Красноярска. Впервые в рамках КЭФ вручат премии «Ученый – экономист года». Мы получили 31 заявку, победители определены, и скоро мы их назовем. Также впервые в этом году пройдет КЭФ-ФЕСТ, который объединит просветительскую, спортивную, культурно-развлекательную и гастрономическую программы.

Например, 2 марта в Деревне Универсиады пройдет мероприятие в честь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, этого яркого события, организаторами и участниками которого красноярцы были три года назад.

В обширной культурной программе хочу отметить танцевальный спектакль без слов «Всюду жизнь!» Егора Дружинина, гала-концерт «Звёзды российского балета» и открытый Кубок КВН Енисейской Сибири с участием финалистов Высшей лиги КВН. Во всех событиях КЭФ-ФЕСТ смогут участвовать не только участники КЭФ, но и все жители и гости города.

Программа КЭФ-2022 и регистрация на события на сайте kef-2022.ru.