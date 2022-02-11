Красноярский СК показал телефон, который убил 14-летнего подростка в Сосновоборске. Фото: СК по Красноярскому краю

Следователи показали телефон, из-за которого в Сосновоборске Красноярского края погиб 14-летний подросток. Злополучным гаджетом оказался старенький iPhone.

Выяснилось, что школьника погубил iPhone 5S. Подросток разбирался в телефоне, который был на зарядке, сидя на диване и облокотившись на батарею. В итоге мальчик получил сильный удар током, от которого потерял сознание, и погиб до приезда скорой помощи.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства. Рассматривается версия некачественным проводом подзарядки старенького телефона. Она была «неродной», сам же гаджет мальчик купил с рук.

Мальчика ударило током так как он стал включенным в цепь прохождения тока. Это могло произойти из-за того, что человек с одной стороны коснулся неисправной изоляции или металлического предмета под напряжением, а с другой отопительной батареи или других заземленных предметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сосновоборске подросток погиб от удара током, пока играл с включенным в сеть телефоном

В Сосновоборске 14-летней подросток погиб после удара током. Как сообщает Следственный комитет, парень сидел на диване, облокотившись спиной на батарею. В руках у школьника был телефон, подсоединенный к зарядке. Врачи спасти юного сосновоборца уже не смогли. (подробнее)