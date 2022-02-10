В Сосновоборске подросток погиб от удара током, пока играл с включенным в сеть телефоном

Фото: Вадим МАЦНЕВ

В Сосновоборске 14-летней подросток погиб после удара током. Как сообщает Следственный комитет, парень сидел на диване, облокотившись спиной на батарею. В руках у школьника был телефон, подсоединенный к зарядке. Врачи спасти юного сосновоборца уже не смогли.

Трагедия произошла вечером 9 февраля. В какой-то момент подросток, держа в руках заряжающийся телефон и опираясь на батарею, получил серьезный удар током. Парень сразу потерял сознание. Семья школьника вызвала скорую помощь, но приехавшие медики уже ничем помочь не смогли – подросток погиб.

Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дела и выясняют точную причину смерти.

Подростка ударило током из-за того, что он стал включенным в цепь прохождения тока. Такое может произойти из-за того, что человек с одной стороны коснулся неисправной изоляции или металлического предмета под напряжением, а с другой трубы центрального отопления или других заземленных предметов.

Напомним, что 5 августа 2021 года на территории бывшего предприятии «Судоверфь» погиб пятиклассник от удара током. Мальчишка залез в трансформаторную будку, после удара ребенок скончался на месте.

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Трагедия произошла 5 августа на территории бывшего предприятии «Судоверфь» на Складской. Об этом сообщает «Проспект Мира». Там ребенка ударило током в трансформаторной будке, мальчик погиб на месте. Известно, что он учился в 5-м классе 45-й школы в Пашенном. (Подробнее)