Закрыл собой машину от столкновения: в Хакасии фура вдавила мужчину в легковушку на заправке

Фото: стоп-кадр ГИБДД

В Абакане, Республика Хакасия, довольно жуткое происшествие случилось на одной из заправочных станций. Мужчина, спасая свою «Ладу Веста» от столкновения с грузовиком, встал между машиной и полуприцепом. Дальше началось страшное – водитель фуры не заметил автолюбителя, и буквально вдавил мужчину полуприцепом в его авто. Всё это попало в поле зрения камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как две машины заправлялись возле разных колонок. Затем фура начала выезжать. Мужчина, опасаясь, что полуприцеп заденет его легковушку, встал между поворачивающим грузовиком и своей «Ладой». Он постучал по полуприцепу в надежде, что водитель его заметит и остановится, но этого не произошло. Грузовик продолжил разворачиваться, мужчина не успел выбраться и его начало с силой вжимать в автомобиль. Фура не просто вдавила его в «Ладу», но еще и пару метров протащила вместе с машиной.

После того, как грузовик отъехал, мужчина упал на корточки, затем попытался подняться и сделать пару шагов, но у него это особо не получилось.

В ГИБДД «Комсомольской правде-Красноярск» пояснили, что ЧП произошло 23 февраля. 45-летний житель Башкортостана получил серьезный ушиб тазобедренного сустава, к счастью, более тяжелых повреждений удалось избежать.

Сейчас по факту ДТП проводится расследование.

В комментариях к видеозаписи выдвигаются разные версии, почему водитель фуры не заметил мужчину – пользователи разглядели на видео, что водитель грузовика говорил по телефону в момент движения, кто-то считает, что из-за поворота прижатый мужчина попал в «слепую зону» и автолюбитель на большегрузе просто физически не мог заметить человека. Некоторые комментирующие отмечают, что мужчина все-таки «спас» машину, правда ценой собственного здоровья.

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