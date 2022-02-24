После гибели четверых рабочих при ночном пожаре в Красноярском крае заведено уголовное дело

Фото: Прокуратура

После гибели четверых рабочих в Курагинском районе при ночном пожаре в трёх строительных вагончиках Следком завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, ранним утром 24 февраля в поселке Кошурниково загорелись три вагончика: один из них был жилым, еще два – хозяйственные. Во время тушения были обнаружены тела четверых рабочих с серьезными ожогами, также пожарные смогли спасти еще троих мужчин – их нашли в том же вагончике с признаками отравления угарным газом и ожогами. Известно, что все рабочие были иностранными гражданами, предварительно они приехали из Таджикистана и Узбекистана.

Трагедия произошла в 4:54 утра. Пожарные немедленно выехали на место. По приезде обнаружили, что трое строительных вагончиков в огне. На локализацию потребовалось около 2-х часов – совладать с огнем смогли только в 6:45. В 8:09 пожар окончательно потушили на площади 135 квадратных метров.

Все семеро мужчин работали в подрядной организации ООО «АркСтоун». Рабочие строили локомотивное депо и проживали в вагончиках. Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за замыкания проводки или неосторожного обращения с огнем.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, сейчас назначаются необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причину гибели четверых рабочих и выяснить, из-за чего произошел пожар.

Прокуратура установит, как соблюдались на предприятии требования пожарной безопасности, а также трудовое и миграционное законодательство.

Расследование продолжается.

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