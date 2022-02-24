Четыре человека погибли при ночном пожаре в строительных вагончиках в Красноярском крае

Место пожара Фото: СК

Страшный пожар произошел в ночь на 24 февраля в Красноярском крае. Как сообщают в МЧС, в Курагинском районе загорелись три строительных вагончика – одни из них оборудован как жилой, еще два – хозяйственные. В результате пожара погибли четыре человека, еще трое серьезно пострадали. Людей доставили в районную больницу с травмами и ожогами.

Фото: Прокуратура

Сообщение о ЧП в поселке Кошурниково поступило в МЧС в 4:54 утра. Пожарные немедленно выехали на место. По приезде обнаружили, что трое строительных вагончиков в огне. На локализацию потребовалось около 2-х часов – совладать с огнем смогли только в 6:45. В 8:09 пожар окончательно потушили на площади 135 квадратных метров. К работе привлекались 12 специалистов и 6 единиц техники.

Фото: Прокуратура

Во время тушения было найдено четверо погибших людей, к несчастью, им помочь уже было нельзя. Еще трое жильцов вагончика смогли спастись из огня, правда пока непонятно – сделали они это самостоятельно или при помощи специалистов. Их всех доставили в ближайшую больницу – пострадавшим срочно требовалась медицинская помощь, у всех троих серьезные ожоги и есть травмы.

Фото: Прокуратура

Специалистам предстоит выяснить - из-за чего начался пожар и от чего конкретно скончались четверо человек, находившихся в вагончике. Следственный комитет проводит проверку. На место также выехали специалисты прокуратуры и прокурор Курагинского района.

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