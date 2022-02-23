«Почему я, Мадонна?»: россиянка подала иск на кумира из-за пропавших 36 тысяч долларов

«Почему я, Мадонна?»: бывшая красноярка подала иск на кумира из-за пропавших 36 тысяч долларов. Фото: страница Оксаны Набоковой в "Фейсбуке"

«Почему я, Мадонна? Потому что я женщина? Потому что я русская? Потому что я иммигрант? Потому что я меньшинство? Почему?» Такой эмоциональный пост выложила на своей странице в Фейсбуке бывшая журналистка и жительница Красноярска Оксана Набокова. «Комсомольской правде»-Красноярск она рассказала, что подала в верховный суд Нью-Йорка иск на Мадонну, учрежденную ею компанию и известного фаната, который украл у девушки 36 тысяч долларов.

Напомним, 10 лет назад Оксана решила круто изменить свою жизнь и переехала из Красноярска в США. Сегодня она живет на Манхеттене, у нее свой небольшой, но стабильный бизнес, она продает натуральные корма для домашних животных. Многие знают ее как хозяйку целой семьи самоедских лаек, с которыми они гуляет в Центральном парке Нью-Йорка и много путешествует по миру.

Оксана не скрывает, что одной из причин, мотивирующих ее на переезд, стало увлечение творчеством американской культовой певицы. Еще до переезда в Штаты, она каталась за певицей на ее концерты, снимала фанатские репортажи, даже поднималась к звезде на сцену во время концертов.

Исковое заявление Оксаны в верховный суд штата Нью-Йорк. Фото: страница Оксаны Набоковой в "Фейсбуке"

- Раньше я никогда не путешествовала, а тогда, благодаря Мадонне, смогла увидеть другие страны. И мне захотелось открыть для себя мир пошире, - признается Оксана. – Все были в шоке, когда я однажды пришла и сказала коллегам: «Я решила в Америку уехать». Это было в 2012 году.

О том, что за черная кошка перебежала между ней и кумиром, Оксана сообщила в Фейсбуке, выложив свое исковое заявление. В декабре 2016 года она приняла участие в благотворительном аукционе. Аукцион проводила компания Raising Malawi Inc и некий Израэль Энрикес, также страстный фанат поп-звезды (они идут соответчиками по иску). На этом аукционе Мадонна продала поездку в Перу вместе с ней самой и известным путешественником Йоханом Эрнстом. Стоимость поездки для группы из шести фанатов составила 250 тысяч долларов. Оксана выложила свою долю – 36 тысяч. Событие должно было состояться через два года, в декабре 2018-го. Но этого не произошло. Причины никто не озвучил. Деньги не вернули. Таким образом пропало, посчитаем по сегодняшнему курсу (умножим на 78) 2 миллиона 808 тысяч рублей.

Предположим на минуту, что Мадонна ничего не знала о том аукционе. Но ведь компания Raising Malawi Inc – это ее детище, была создана ею в 2006 году для социальной помощи жителям южноафриканского государства Малави, и певица активно работает в этом направлении.

Три года верная фанатка пыталась договориться по-хорошему, без суда, с помощью адвокатов. Хотела вернуть свои деньги. Но Энрикес переехал на другой край земли – в Австралию и оттуда обвиняет Оксану в мошенничестве. Адвокаты Мадонны заявляют, что она не ведает, о чем договаривались истица и Энрикес. В общем, Оксана потеряла надежду и терпение и 14 октября 2021 года обратилась в верховный суд штата Нью-Йорк. Как долго будут продолжаться разбирательства, сложно сказать.

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Увлечение Оксаны Набоковой (родом из Красноярска, последние несколько лет живет в Нью-Йорке) – путешествия. Но не простые – мало кто рискнет брать с собой (а это и в автомобиль, и в самолет) четверых необычных друзей – огромных собак. Острова Карибского моря, казино в Лас-Вегасе, парижский Лувр – Оксана считает, ее собаки отличные компаньоны и тоже заслужили все это посмотреть. Необычными фото она делится в своем популярном блоге в социальной сети (подробнее).