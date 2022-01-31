Красавица и ее четыре «чудовища»: сибирячка объездила полмира с огромными самоедами

Сибирячка путешествует по всему миру с огромными самоедами. Фото: Оксана Набокова

Увлечение Оксаны Набоковой (родом из Красноярска, последние несколько лет живет в Нью-Йорке) – путешествия. Но не простые – мало кто рискнет брать с собой (а это и в автомобиль, и в самолет) четверых необычных друзей – огромных собак. Острова Карибского моря, казино в Лас-Вегасе, парижский Лувр – Оксана считает, ее собаки отличные компаньоны и тоже заслужили все это посмотреть. Необычными фото она делится в своем популярном блоге в социальной сети.

Самоед - действительно огромная собака, и такая верная. Фото: Оксана Набокова

Начинала с посудомойки в ресторанах

33-летняя Оксана Набокова – наша коллега, журналист, заканчивала факультет журналистики в Сибирском федеральном университете и мечтала работать на ТВК – одном из самых крутых телеканалов города. Будучи на стажировке, выпустила серию документальных эпизодов о фанатах Мадонны. Сама фанатела, ездила за звездой на концерты по Европе (родители поддерживали). Эти репортажи раскрыли перед ней двери ТВ. Сначала работала на ТВК ведущей новостей, потом продюсером.

- Раньше я никогда не путешествовала, а тогда, благодаря Мадонне, смогла увидеть другие страны. И мне захотелось открыть для себя мир пошире, - признается Оксана. – Все были в шоке, когда я однажды пришла и сказала коллегам: «Я тут решила в Америку уехать». Это было в 2012 году.

Наудачу рванула в Нью-Йорк. А дальше – классика жанра: здесь ее никто не ждал, денег с собой было едва-едва. Пришлось начинать все с нуля, бороться за место под солнцем - мыла посуду в ресторанах, убиралась в парикмахерских, бралась за все, где можно заработать. Это продлилось пару лет, потом нашла свою золотую жилку и потянула за нее.

Узнаете? Казино в Лас-Вегасе. Фото: Оксана Набокова

Где русские не пропадали

- Сейчас у меня собачий бизнес. Совпало, так сказать, увлечение и выбор своего дела. Я обожаю собак, поэтому и занимаюсь тем, что с ними связано. Через сайт продаю натуральное питание. И есть свой магазин. Здесь сложно найти натуральные продукты и для людей, и для собак. Точнее, они есть, но цена кусается, стейки в магазине очень дорогие. А многие владельцы хотят кормить своих питомцев свежим мясом.

Оксана со своей любимицей Майей. Фото: Оксана Набокова

Хотите мяса? будет вашим питомцам и мясо, и супродукты. Нашла фермера-поставщика, дело пошло. Сейчас доходы позволяют снимать жилье в районе площади Таймс-сквер, это центр Манхеттена. Мечтает о своем доме, но пока снимает квартиру на двоих вместе с подругой Джинни. Небольшую, всего на две спальни и с холлом, совмещенным с кухней. Хотя в переводе на российскую жилплощадь – это как средняя однокомнатная квартира. К тому же в одной из спален нет даже окна.

Панорама Нью-Йорка. Фото: Оксана Набокова

Почему самоеды…

- Я до сих пор в шоке, что у меня четыре собаки. Я не планировала столько заводить. Собаку я хотела всегда. Но в школе мне родители не разрешали, когда работала на телевидении, график был такой напряженный, что не до собак. А в Америке что мне мешает? Почему именно самоед? Не овчарка, не доберман, не шпиц или хаски? До приезда в Штаты я даже не знала, что существует такая порода. Но когда на фото увидела это чудо – все, это была любовь с первого взгляда. А когда узнала, что порода называется самоедская лайка, из Сибири, потеряла покой: хочу такую. Это было в 2018 году. Хотя здесь тоже есть заводчики самоедов, я захотела именно из России, настоящих, с русскими корнями. Заводчицу я нашла по интернету в Челябинске. Галина Морозова задала кучу вопросов, хотела убедиться, что я беру щенка не от скуки. Выбрать щенка по фотографии оказалось сложно, они все одинаковые. Так что заводчица сама подсказала, кого мне взять. Это и была Майя, моя первая собака с самым замечательным характером.

Самоед Майя на Красной площади в Москве. Фото: Оксана Набокова

Привезти собаку в США несложно, если делать это правильно. Документы, справки, прививки, страховки – само собой. Четырехмесячного щенка заводчица привезла из Челябинска в Москву. Там посадила на борт японского грузового самолета, который летел в Нью-Йорк через Токио. Представьте, какой крюк, в три раза длиннее, чем через Атлантику. В Токио, кстати, Майю вывели, покормили, напоили.

- Я приехала в аэропорт Нью-Йорка на машине поздним вечером. Самолет опоздал на час и ветеринар в терминале, который должен был ее осмотреть, уже не работал, так что мне не разрешили ее забрать. Я переживала: девочка она такой путь проделала - 30 часов в дороге, а тут еще ночь проведет в приемнике. Я так плакала, мне сказали: «Окей, вы можете с ней увидеться».

Где три, там и четыре

Вторую девочку нашли в Якутске для подруги. Оксана сама занималась перевозкой и так погрузилась в тему, что придумала дополнить бизнес и этим. Изучила все тонкости, как оформлять ветеринарные паспорта и таможенные документы, ставить чипы и прививки. Нашла авиаперевозчиков. Спрос оказался настолько большим, что за первую половину 2021 года Оксана успела импортировать из России два десятка породистых щенков. Потом пришлось сделать перерыв, потому что из-за ковида закрыли границы.

Париж, Лувр, Майя. Фото: Оксана Набокова

(Примерная цена вопроса: перевозка из Москвы в Нью-Йорк в пассажирском рейсе с курьером – около 2 тысяч долларов, плюс-минус 200. Собака – в багажном отсеке для животных, курьер в салоне. Он передает питомца при встрече заказчице. В грузовом самолете без курьера дольше, но дешевле. Цена на самоеда в России: если из Сибири, то можно найти хорошего щенка за 500 долларов (по нынешнему курсу почти 45 тысяч рублей). В известных питомниках ближе в столице – доходит до 2,5 тысяч долларов (195 тысяч рублей). А в Штатах такой щенок стоит в пределах 5 тысяч долларов.)

Третий питомец Чарли прилетел в мае 2021 года из украинского города Харькова. А четвертый – Марвел родом из Тюмени, кстати, дальний родственник Майи. Оказался у Оксаны случайно, предназначался другой семье. Она долго думала и решила его оставить себе.

Это тот самый Центральный парк, где Майя любит гонять белок. Фото: Оксана Набокова

В путь, ребята

- Самая опытная у меня Майя, мы с ней налетали 70 рейсов на самолете, большей частью по США. Здесь путешествовать с животными намного проще. Вот недавно летели из Нью-Йорка в Лас-Вегас, через всю страну, билет стоил 70 долларов (около 5,5 тысяч рублей). Моя Майя ни разу не доставила мне проблем. Всегда сидела на поводке, в салоне самолета, возле моих ног. И в целом вела себя примерно. Правда, была одна забавная история, когда мы отдыхали с ней на Арубе – это небольшой остров в Карибском море возле Венесуэлы. У американцев очень популярное место.

Оксана сняла домик с садом, чтобы ее любимица свободно гуляла. В 7 утра ее разбудили крики и рыдания хозяйки. Выскочила в сад, а навстречу ей бежит Майя с пойманной игуаной, из пасти свисает метровый хвост. Всем своим видом показывает: «Хозяйка, я принесла тебе добычу, давай ее съедим». Оксана безумно боится всех ползучих тварей и от страха начинает кричать: «Отпусти ее, отпусти». Нужно было видеть разочарование Майи. Игуан там много, так что проблем не возникло. Представьте на минутку Майю на красноярском острове Татышеве, в царстве сусликов…

В самолетах собаки ведут себя спокойно. Фото: Оксана Набокова

Постепенно компания путешественников росла.

Почему Оксана возит питомцев с собой? Да, нельзя отрицать – это яркий пиар в соцсетях и реклама – почему нет? Но это не главное. Сама Оксана любит ездить – но за собак должна отвечать в это время она, а не кто-то другой, раз взяла, ведь они – не игрушка.

- Конечно же, со всеми собаками. Оставлять их не с кем и негде. Да и как? Знаете, когда мы в последний раз с подругой собирались в Неваду, мы хотели взять двоих. И решали, а кого из них? Представьте, то они будут чувствовать: одних взяли, а других бросили? Они же все понимают. Они подружились, семья, нельзя разделять.

В Гранд-каньоне. Фото: Оксана Набокова

Буквально на днях вернулись из большой поездки. Покорили штаты Невада, Аризона, Юта. Были в казино в Лас-Вегасе, осматривали Гранд-каньон, национальные парки, горнолыжные курорты. Туда улетели самолетом, на месте взяли в аренду джип и отправились колесить по дорогам горного хребта Кордильеры.

- Американцы любят посещать национальные парки. В некоторые нельзя с домашними животными. Но там, куда можно, везде висят таблички с предупреждением, что собак нужно крепко держать на поводке. Там много оленей, они почти не боятся людей. И так смешно наблюдать за самоедами, для которых дикий олень – это потенциальный деликатес. Представьте, они ведь на натуральном питании, у них все охотничьи инстинкты работают – стоят, замерев, слюна до земли, поза напряжена. К счастью, они все воспитанные, - делится «мама» самоедов.

Набегались, нарезвились... а хозяйке - отмывать. Фото: Оксана Набокова

- Мы никогда не бронируем места в отелях заранее. По большому счету мы едем и не знаем, где мы будем спать сегодня. Потому что порой нам место нравится и хочется задержаться. Или наоборот. С отелями в Америке нет проблем. В солидные с собаками нельзя. А в менее люксовые пускают. Кстати, есть такая тема: можно взять справку от терапевта, что собака необходима для эмоциональной поддержки – и тогда с нею даже в самый дорогой отель пустят. Но у нас ведь четыре, так что не прокатит.

Америка – для собак, Европа - нет

- Сейчас мы выбираем, куда полететь этой весной. Если, конечно, позволит ковид. Хотим в Европу – Италию или Швейцарию.

В Европе Оксана уже была с Майей пару лет назад. В Париже. Не понравилось отношение к собакам – там с ними никуда нельзя. Однажды девушка полтора часа вызывала такси, чтобы уехать. Потому что все таксисты, завидев собаку, проезжали мимо.

- Может, для европейцев такое отношение вполне нормальное, но я привыкла к другому и меня это раздражает. Европа – не для собак. Вот Америка – для собак, их здесь любят. В Нью-Йорке очень много домашних питомцев. Заходишь в любой ресторан на террасе – официант по умолчанию бесплатно приносит миску с водой. Возле каждого магазина стоит мисочка с водой. У владельцев магазинов есть вкусняшки, когда заходишь внутрь, они говорят: «Вау, какая красивая собака, можно ее покормить?» И пока я выбираю, примеряю вещи, моя собака угощается. Везде есть ящички с пакетами и специальные урны, чтобы убирать за питомцами

Для такой "толпы" пришлось арендовать внедорожник, чтобы кататься по Кардильерам. Фото: Оксана Набокова

Единственное, чего не хватает в городе небоскребов, так это прогулочного пространства. Площадок много, но они такие маленькие, что для крупных собак не подходят. Зато неподалеку от дома Оксаны есть знаменитый Центральный парке. А там – много белок, которые бессовестно гуляют прямо по траве и всем своим видом дразнят собак.

- Мы любим там гулять, но за питомцами нужен глаз да глаз. Пару раз Маяй поймала мне белок. Они остались живы, благополучно убежали. Но неприятный осадок остался, ведь за погибшую белку штраф – от 500 до 1000 долларов, - призналась Оксана.

И напоследок спросили ее про личную жизнь. Девушка ответила честно: да, встречается с молодым человеком, надеется на развитие отношений. Но свою жизнь хочет связать с тем, кто примет ее вместе с питомцами, без них уже никак.