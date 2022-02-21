Четверо рабочих пострадали при взрыве на Красноярском заводе цветных металлов Фото: Мария ЛЕНЦ

21 февраля в одном из цехов Красноярского завода цветных металлов произошел взрыв. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, пострадали четыре человека. Ведомство проводит проверку.

Все случилось во время проведения испытаний – произошел хлопок газа. В итоге четыре человека пострадали. Как счастью - обошлось без серьезных травм. Всех осмотрели на месте и отправили на амбулаторное лечение.

Также оказалось повреждено оборудование и вентиляция в помещении, где произошел инцидент. Однако на производственный процесс взрыв не повлиял. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

- Организация уведомила надзорный орган о случившемся, организовано проверка соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, - передают в прокуратуре Красноярского края.

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