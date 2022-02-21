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Происшествия21 февраля 2022 16:23

Четверо рабочих пострадали при взрыве на Красноярском заводе цветных металлов

Прокуратура проводит проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Четверо рабочих пострадали при взрыве на Красноярском заводе цветных металлов

Четверо рабочих пострадали при взрыве на Красноярском заводе цветных металлов

Фото: Мария ЛЕНЦ

21 февраля в одном из цехов Красноярского завода цветных металлов произошел взрыв. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, пострадали четыре человека. Ведомство проводит проверку.

Все случилось во время проведения испытаний – произошел хлопок газа. В итоге четыре человека пострадали. Как счастью - обошлось без серьезных травм. Всех осмотрели на месте и отправили на амбулаторное лечение.

Также оказалось повреждено оборудование и вентиляция в помещении, где произошел инцидент. Однако на производственный процесс взрыв не повлиял. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

- Организация уведомила надзорный орган о случившемся, организовано проверка соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, - передают в прокуратуре Красноярского края.

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