«Рвануло так, что стену вынесло»: при пожаре в Зеленогорске погиб человек

ЧП в Зеленогорске Красноярского края. Ночью 31 марта в страшном пожаре в доме на Мира,24 погиб один из жильцов, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Причем местные жители уверяют: пожару предшествовал мощный взрыв – рванул газ.

Вот, что пишут люди в соцсетях:

ЧП В Зеленогорске 31.03.2020. При пожаре в пятиэтажке погиб человек.Видео: ТВин Зеленогорск.

- Мы проснулись от взрыва. Я думал, может, снег с крыши так сошел. Потом в окно смотрю, а там стекла валятся, понял, что это взрыв был, собрались и погнали оттуда.

- Как страшно! Горели две квартиры, а в дыму все соседи.

Причины ЧП определят следователи. Фото: ТВин.

- В соседней хате стену вынесло, по этому аж две квартиры в огне полностью. Окна повылетали со всех сторон.

- В квартире, где был взрыв, кто-то находился. Но больше пострадавших вроде нет. Но сверху хаты тоже подкоптило, балконы сгорели, а что внутри – непонятно.

- Жесть, я как раз на работу только проснулся, бахнуло. Думаю, Кан что ли взрывают. Думаю, зачем так рано?!

- Посуду со стола снесло от взрыва.

- Я выше живу. Рвануло, я дочу даже одевать не стало, в одеяло завернуло и тут же к бабушке, она рядом живет.

По словам жителей, произошел взрыв газа. Фото: ТВин.

- 31 марта в 2.27 (по московскому времени) поступило сообщение о пожаре по адресу Зеленогорск, улица Мира,24, - комментируют в пресс-службе МЧС. - По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание двух квартир. В 2.41 пожар был локализован на площади в 70 квадратных метров. В 3.27 – ликвидирован. Погиб один человек, 20 эвакуировано. Привлекались 24 сотрудника МЧС и пять спецмашин. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для установки причин случившегося.

ОБНОВЛЕНО

- В квартире произошел хлопок бытового газа, - подтвердили в ГСУ СК России по краю и Хакасии. - Возбуждено уголовное дело по статье Причинение смерти по неосторожности. Погиб житель квартиры, где случился хлопок. Его личность устанавливается, поскольку мужчина был не хозяином жилья, а снимал его. Из-за пожара повреждены еще две квартиры, жильцы эвакуированы.