Интерактивная карта инфекционных госпиталей в Красноярске 2022: список больниц, где лечат больных коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой минздрав опубликовал интерактивную карту инфекционных госпиталей в Красноярске 2022. Показываем список больниц, где лечат больных коронавирусом. Теперь у жителей города с симптомами ОРВИ и ковида есть возможность выбрать ближайшую поликлинику.

Фото: kraszdrav.ru

Красноярцы смогут найти на карте ближайшую к себе медицинское учреждение и прийти туда на прием. Найти карту инфекционных госпиталей в Красноярске 2022 можно на сайте краевого минздрава (раздел «информация для населения») или по ссылке. Синим цветом на карте обозначены поликлиники для детей, зеленым – для взрослых.

Как рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в краевом минздраве, сейчас от коронавируса и ОРВИ амбулаторно – в инфекционных госпиталях Красноярска лечатся более 48 тысяч жителей края, среди них более 11 тысяч – дети.