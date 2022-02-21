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ЗДОРОВЬЕ21 февраля 2022 7:10

Интерактивная карта инфекционных госпиталей в Красноярске 2022: список больниц, где лечат больных коронавирусом

Публикуем интерактивную карту инфекционных госпиталей в Красноярск – список больниц, где лечат больных коронавирусом
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Интерактивная карта инфекционных госпиталей в Красноярске 2022: список больниц, где лечат больных коронавирусом

Интерактивная карта инфекционных госпиталей в Красноярске 2022: список больниц, где лечат больных коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой минздрав опубликовал интерактивную карту инфекционных госпиталей в Красноярске 2022. Показываем список больниц, где лечат больных коронавирусом. Теперь у жителей города с симптомами ОРВИ и ковида есть возможность выбрать ближайшую поликлинику.

Фото: kraszdrav.ru

Фото: kraszdrav.ru

Красноярцы смогут найти на карте ближайшую к себе медицинское учреждение и прийти туда на прием. Найти карту инфекционных госпиталей в Красноярске 2022 можно на сайте краевого минздрава (раздел «информация для населения») или по ссылке. Синим цветом на карте обозначены поликлиники для детей, зеленым – для взрослых.

Как рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в краевом минздраве, сейчас от коронавируса и ОРВИ амбулаторно – в инфекционных госпиталях Красноярска лечатся более 48 тысяч жителей края, среди них более 11 тысяч – дети.

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